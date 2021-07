$!Selman, el surfista chileno hecho en RD, pero la Fedosurf no sedujo

El surf ha debutado en Tokio como un deporte olímpico y en la República Dominicana se formó y reside uno de solo 20 atletas que tuvieron la oportunidad de ser parte de la historia de ese deporte.

Manuel Selman llegó con sus padres a Puerto Plata desde su Chile natal con 11 años, en el 2000, y no se ha vuelto a ir. De hecho, desde aquí abordó el vuelo que lo depositó en Japón y aquí regresará en los próximos días.

“¿Nunca le ofrecieron representar a República Dominicana?”, preguntó el periodista Cristian Salas, del diario deportivo español As, el mes pasado.

“No, realmente la federación (dominicana) ha estado súper mal organizada y mal manejada por los últimos 20 o 25 años. No hay campeonatos nacionales, no hay industria del surf”, respondió Selman, que acaba de finalizar en el puesto 17 en Tokio.

Si bien Selman explica que siempre tuvo la conexión con Chile y fue su primera opción, el ex nadador de ultradistancia Marcos Díaz, su amigo por muchos años, coincide en que la negligencia de la Federación Dominicana de Surf fue factor para no aprovechar un recurso que aprendió desde el ABC hasta la graduación en una playa de Cabarete.

“Me dijo antes de irse, ‘recuérdale a toda la gente que mi surfing es dominicano’”, dice Díaz, quien llevara a Selman al aeropuerto para abordar el vuelo que lo llevó a Japón.

“Son de los casos donde, lamentablemente, esa es una federación que tiene secuestrado el deporte, que no les da el paso a los talentos para que ni siquiera participen, hace los eventos a escondidas, no sale a buscar los talentos, el talento que se quiere inscribir se la ponen en Pekín, tiene unas asociaciones fantasma, no hay donde inscribirse, yo mismo me quiero inscribir en una competencia y no sé dónde, me ponen a esperar”, dijo Díaz.

El surf tiene garantizada su participación en los próximos Juegos Olímpicos, a disputarse en París en 2024. Las pruebas tomarán parte en Tahití. Selman llegó a Tokio vía el clasificatorio que tuvo lugar en El Salvador, con 256 participantes por los 20 cupos.

“Muchos de los compañeros no han podido participar en eventos, porque no lo dejan. Es una pena porque mira cómo el talento dominicano, obviamente, con el apoyo de Chile, sale como un clasificado en este deporte acuático, siendo nosotros una isla, un deporte acuático que tenemos condiciones de sobra y que hay muchos Manuel Selman en la misma playa de Manuel”, insistió Díaz.