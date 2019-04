$!Semenya, a la espera de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte logra el título sudafricano de 5,000 metros

La campeona olímpica de 800 metros, Caster Semenya, ganó este jueves el título de campeona de Sudáfrica de 5.000 metros, mientras espera la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre las atletas femeninas que producen de manera natural mucha testosterona.

Para la que era la segunda competición de su vida en esa distancia, Semenya corrió los 5.000 metros en 16 minutos, 5 segundos y 67 centésimas. La estrella sudafricana, que antes había ganado fácilmente su serie de 1.500 metros, no dio declaraciones tras su victoria.

La TAS debe pronunciarse la próxima semana en el caso de la campeona sudafricana, que quiere que se anule el nuevo reglamento de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) que obliga a las atletas “hiperandróginas” a bajar con medicamentos su tasa de testosterona para poder participar en pruebas internacionales entre los 400 metros y la milla (1.609 metros).

Tres veces campeona mundial (2009, 2011, 2017) y dos veces oro olímpico (2012, 2016), Caster Semenya asegura ser “indudablemente una mujer” y denuncia que las nuevas normas van dirigidas a “ralentizar” su ritmo.

Por su parte, Wayde Van Niekerk, campeón olímpico de 400 metros que volvió recientemente de una seria lesión en una rodilla, prefirió ser prudente y fue declarado baja del campeonato de Sudáfrica.

“Ha hecho bastante frío esta semana y esta mañana, cuando me desperté, tiritaba, no me sentía muy cómodo, así que hemos decidido no asumir ningún riesgo”, explicó.

Van Niekerk, de 26 años, sufrió una rotura de los ligamentos cruzados en una rodilla durante un partido de touch rugby en octubre de 2017. Su programa de rehabilitación incluyó estancias en Estados Unidos, Catar y en su país.

A principios de este año dijo que estará “probablemente” en medida de competir en septiembre en el Mundial de Doha.