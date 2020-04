$!Serán atrapados, advierte Coe a los atletas que no respeten la integridad de su deporte a causa del dopaje

El presidente de World Athletics, la federación internacional de atletismo, Sebastian Coe advirtió a los atletas que durante la actual suspensión de las competiciones se vean tentados por el dopaje, señalando que "serán atrapados", este viernes en una entrevista.

"Claramente, debido al confinamiento, las restricciones de desplazamiento y los toques de queda, los controles antidopaje son más difíciles de realizar", señaló Coe, de 63 años, en la televisión alemana Deutsche Welle.

"Pero nadie debe pensar que no ha habido controles. Quiero enviar un mensaje muy claro a los atletas: no piensen que estamos en un periodo sin tests. No es el caso", dijo.

"Si eligen no respetar la integridad de su deporte, serán atrapados", añadió el británico.

La temporada 2020 de atletismo ha quedado lastrada por la pandemia de coronavirus, con el aplazamiento a 2021 de los Juegos de Tokio, el punto culminante del año.

El jueves el campeonato de Europa de atletismo, que debía celebrarse en agosto en París, fue anulado y ocho de las reuniones de la Liga de Diamante han sido canceladas o aplazadas a una fecha sin establecer.

Sin embargo Coe espera que en 2020 se puedan disputar competiciones.

"Espero sinceramente que los atletas puedan entrenarse de nuevo este año", declaró. "Quiero que puedan volver a la competición lo más rápido posible, pero también con toda la seguridad", concluyó.