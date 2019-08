$!Técnico que entrenó a Félix Sánchez pasa por un proceso de abuso sexual en Estados Unidos

SANTO DOMINGO. El entrenador que llevó a Félix Sánchez a ganar sus dos medallas olímpicas enfrenta un proceso en Estados Unidos por, según reportes, molestar sexualmente a varios atletas, entre los que no se incluye al rey de las vallas dominicano.

En un trabajo extenso publicado por el sitio de Internet de ESPN y que contiene 9 mil 619 palabras distribuidas en 262 párrafos, detallados explícitamente por Mike Kessler y Mark Fainaru-Wada. La investigación está titulada: “44 años. 41 alegaciones. Ahora el pasado. Se está poniendo al día”

Luego de unos párrafos iniciales en los que se produce una conversación entre un exatleta, del procesador entrenador y un joven que para el instante de la investigación es su discípulo se da la siguiente interacción.

-¿Sabes su nombre?", pregunta el extraño al joven Benjamín (nombre ficticio por elección del atleta.

La información relata que le ocurre a Benjamín que en realidad no sabe el nombre completo de su entrenador.

"Entrenador Avondale", dice Benjamín. "Mira, puedes ir a hablar con él si quieres".

"No, él puede j... él mismo", vino la respuesta. "Su nombre es Conrad Montgomery Avondale Mainwaring. Es un abusador de niños en serie, y me molestó cuando estaba en UCLA”, la Universidad California de Los Ángeles.

“Confié en este tipo, pensé que era bien, pero lo que me hizo me jodió durante los próximos 10 años”, señala el extraño.

Benjamin trató de enfocarse en sus entrenamientos, pero finalmente se marchó. Lo que el desconocido no sabía era que el mismo Benjamín había sido molestado por Mainwaring---solo nueve horas antes, destaca el artículo realizado por Outside the Lines Investigation.

“En junio de 2018, Outside the Lines comenzó a investigar un aviso de que Mainwaring presuntamente había abusado sexualmente de un niño de 12 años en la década de 1970 y que podría haber continuado tal actividad hasta nuestros días. La insinuación condujo a un esfuerzo de informe de 13 meses que descubrió decenas de acusaciones que abarcan cinco décadas y dos continentes, y provocó una investigación policial que resultó en el reciente arresto de Mainwaring”, se lee en el documento.

Yuri Nosenko fue otro discípulo de Mainwaring, quien le dio tres sugerencias al atleta, a quien les parecieron satisfactorias. Nosenko: "Primero, no beber ni tomar drogas. Segundo, no perder el tiempo con las chicas. Y tercero, tienes que venir a la iglesia conmigo una vez".

Nosenko, recién 18, y un estudiante de primer año cuando estaba entrenando en Drake en una tarde de otoño en 2001. Estaba solo, no en el equipo de atletismo de UCLA, pero con la esperanza de llegar allí. Nosenko vino de ropa deportiva. Su padre fue uno de las mejores corredores de 400 metros de la Unión Soviética, y su madre fue una de las mejores jugadoras de tenis de ese país.

Inicialmente, a Nosenko le gustó lo que encontró. Le gustaba el régimen de entrenamiento, y Mainwaring era claramente legítimo: para sorpresa de Nosenko, el miembro destacado del escuadrón de su entrenador era Félix Sánchez, el vallista domínico americano y entonces una esperanza olímpica. En última instancia, Nosenko sería uno de los entrenadores de Sánchez en el período previo a los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas.

"Tenía palabras clave para todas estas cosas", dice Nosenko. "'Café' era masturbación, y 'té' era un sueño húmedo. Había una manera de llamarlo para programar una sesión de terapia. Llame una vez, cuelgue. Esperar, vuelva a llamar".

Nosenko dijo que nunca discutió esta parte del entrenamiento con Sánchez u otros miembros del equipo. Sánchez dice que nunca fue tocado de manera inapropiada por Mainwaring y que no tenía conocimiento de ninguna acusación contra su ex entrenador hasta hace tres años. "He escuchado algunos comentarios desde 2016, (pero) para decir la verdad, no les creí", dice, agregando que estaba "completamente sorprendido por las acusaciones". Outside the Lines habló con otros hombres que dicen que entrenaron con Mainwaring y que solo tuvieron experiencias positivas.

En el momento en que Stephens hizo su comentario de 2011 en el blog de De Santo, Mainwaring era casi invisible en Internet, a pesar de haber sido un olímpico que entrenó a Sánchez para obtener una medalla de oro en 2004. Cualquiera que lo buscó en Google encontró poco, señala el artículo de ESPN. Pero el comentario del blog de Stephens resultaría ser un faro para cualquiera que escriba el nombre de Mainwaring. El primero en hablar, en 2013, fue Brian –quien habló con Outside the Lines, sin ofrecer su apellido- el hombre que dice que fue molestado por Mainwaring cuando era un estudiante de primer año de 18 años en Colgate en 1987.

La palabra abuso se lee en 35 ocasiones en el artículo, incluidos pies de foto. Y 36 si se incluye la atinada sugerencia de llamar a un número de teléfono o ir al sitio de Internet https://www.rainn.org, the Rape, Abuse & Incest National Network.

“En 1980, justo antes de cumplir 18 años, Victor Zenoff le dijo a su madre que había sido abusado sexualmente por Conrad Mainwaring años antes. En cuestión de días, Víctor murió en un accidente de senderismo”, se lee en el pie de foto, de la imagen capturada por Rachel Bujalski para ESPN.