$!Tiz the Law ganador del Belmont Stakes no seguirá compitiendo

Tiz the Law fue el caballo ganador del Belmont Stakes y pensaba ser llevado al Campeonato Mundial de la Copa Breeders en Keeneland Race Course en Lexington, Kentucky, pero presenta una radiografía reveló hematomas óseos en la pata delantera por lo que no volverá a la pista.

Así lo determinó el consejo de veterinario, luego de una radiografía que reveló el padecimiento.