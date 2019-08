$!Un oro gigante: el gladiador Mijaín López se eterniza en los Juegos Panamericanos

Cuando se presente podrá decir: “hola, soy Mijaín López, el gladiador más grande del continente”. El cubano conquistó este jueves en Lima-2019 su quinto oro consecutivo en lucha grecorromana, una hazaña jamás vista hasta hoy en la historia panamericana de los deportes de combate.

!Gigante¡ Lo que hizo el cubano en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao, fue descomunal. En menos de dos minutos doblegó la humanidad del venezolano Moisés Pérez por una superioridad técnica de 9-0 en la máxima categoría de la grecorromana, los 130 kg.

El juez levantó el brazo del nacido en Pinar del Río para apenas dejar constancia notarial de su gesta. El luchador de 36 años, triple campeón olímpico (Pekín-2008, Londres- 2012 y Río-2016), se ceñía después su quinta corona continental al hilo.

“Ahora vamos a luchar por mi cuarta medalla olímpica en Tokio, estamos enfocados en ganar”, señaló Mijaín a la AFP.

En estos Juegos Panamericanos no tuvo rival. Se fue sin recibir un solo punto en contra. Mijaín, la mole cubana de 1,96 metros, amplió la leyenda que había comenzado en los Juegos de Santo Domingo-2003.

“Cuando estoy frente a cada oponente me enfoco solamente en ganar y hacerlo lo más antes posible si se puede, porque si uno no obtiene una medalla en estos Juegos tiene que esperar cuatro años. Ese sacrificio no se puede ir en un segundo”, relató el gladiador.

En el día 13 de competencia, Cuba alcanzó quizá su oro más esperado pero también el más impactante. El cubano Mijaín hizo añicos lo imaginable, entró a la historia y Cuba ascendió al quinto puesto del medallero.

La isla completó 23 doradas, detrás de Canadá (26), México (27), Brasil (34).

Con 76 oros, Estados Unidos se muestra tan imbatible como el propio Mijaín en el primer puesto y marcha inexorable hacia una nueva conquista panamericana, la número 16 en 18 ediciones de los Juegos. Solo dejó caer la corona en Buenos Aires-1951 y La Habana-1991.