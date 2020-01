$!Un vidente estafa con 29,000 euros a campeona olímpico que buscaba suerte

Tras sorprender a la favorita surcoreana Yuna Kim y ganar la medalla de oro en el patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014, la patinadora rusa Adelina Sotnikova no encontró la forma de encadenar victorias.

Apenas volvió a competir y desde 2016 no ha vuelto a ninguna prueba oficial. Un desgarro de ligamento en uno de sus tobillos, en 2014, comenzó con su declive. En 2015 participó en el programa Dancing with the Stars de Rusia ya acudió a una prueba del Grand Prix.

La agencia rusa de noticias RT informa que Sotnikova ha sido víctima de la estafa de un supuesto adivino con quien contactó a través de Instagram.

La patinadora pagó 2 millones de rublos (29.000 euros) al vidente con la esperanza de que todos sus problemas personales desaparecieran. Sotnikova pagó la citada cantidad por los servicios del adivino que no volvió a dar señales de vida, con lo que la deportista denunció el incidente a la policía. Dos personas vinculadas a la estafa han sido detenidas, pero el principal artífice del engaño -el adivino- permanece en paradero desconocido.

La carrera de esta deportista rusa se presentaba muy prometedora, y más después de que el ya mencionado oro en patinaje artístico en Sochi -primero en la historia de Rusia en esta disciplina-, llegase cuando la patinadora tenía apenas 18 años.

Sotnikova, que en 2017 fue exonerada de un cargo de dopaje por el COI. Su nombre apareció relacionado con el intercambio de muestras de sangre de atletas rusos en los Juegos de Sochi.