$!Una derrota en voleibol acompañada con el adiós de Prisilla Rivera

“Seguiré representando mi país, pero desempeñando otras funciones, asumiendo otro rol y aunque no me vean en la cancha créanme que estaré por ahí, jamás me alejare de mi familia que elegí y que ha recorrido este camino conmigo, recuerden que yo he sido esa gran atleta pero con ayuda de ellas al igual que ellas con mi ayuda, de eso siempre se ha tratado el trabajo en equipo”, afirma la estelar salidora, en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

Su retiro definitivo será en la copa de septiembre. "Para despedirme en mi casa, con mi público, con mi familia y llevar esa bandera en mi pecho, escuchar y cantar una última vez nuestro Himno Nacional dentro de la cancha", dijo.