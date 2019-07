$!Una plata que trae alegría y dudas para las Reinas del Caribe

La medalla de plata alcanzada por la selección femenina de voleibol en la Copa Panamericana brinda tantas razones satisfactorias, como dudas a la vez, luego de su labor en Ciudad Trujillo, Perú. En esta competencia fuera de barrera a Guatemala y Perú se fueron a cinco sets con Cuba, Argentina y Canadá.

Fiesta por subir al segundo mejor lugar del voleibol continental femenino, pero a la vez interrogantes. ¿Debe de caer un equipo que va a la Copa con 10 de sus jugadoras que estuvieron en la Liga de Naciones de Voleibol (LNV) y donde vencieron a Estados Unidos, que llegó a Ciudad Trujillo con tan sólo tres voleibolistas de aquella competencia de máximo nivel?

Sí y no. El talento estadounidense es superior en todo, pero caer por barrida (25-16/25-21/29-297) llama la atención, con todo y reacción tardía y no, pues este grupo lleva más tiempo trabajando juntas, a no ser que la fatiga las traicionó. De forma evidente hay tareas pendientes en la dirección de la selección si no es que tomaron la Copa por simple fogueo y nada más. ¿Llegó la hora de probar más jugadoras?

Aun así, el hecho de caer ante Estados Unidos sugiere que las “Reinas del Caribe” tienen el suficiente coraje para ir a la final del torneo de voleibol de los Juegos Panamericanos de Lima, 2019 (julio 26-agosto 11) quizás ante el mismo rival o probablemente ante Brasil, la torre del sur.

A los dos países, Dominicana se los embolsilló en la pasada LNV, pero lo que se avecina es otra historia de cara a lo que ocurrirá en Lima entre el 3 y el 11 de agosto en la Villa Deportiva Regional del Callao, de Lima.

En esta edición 2019 de los Panamericanos, Dominicana está en el Grupo A junto con Colombia, Canadá y Perú. Este último país viene en crecimiento y Colombia fue el segundo mejor equipo de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

El Grupo B lo conforman EE.UU., Brasil, Puerto Rico y Argentina. El destino dominicano, si se mantiene su desempeño es enfrentar a Estados Unidos o Brasil en ronda semifinal, por lo que para ir a la final tienen que lidiar con una de esas dos poderosas naciones.

“La meta es conseguir un oro para el país”, dijo Prisilla Rivera desde Trujillo, en una conferencia de prensa vía “sky” en el Comité Olímpico Dominicano.