$!Zona Este retoma el primer lugar, pero Metro asecha

Las medallas que no cuentan

El paraatletismo tiene 64 eventos y baloncesto en sillas de ruedas, pero esto no se computa para el medallero total de las zonas. Tampoco cuentan las medallas de BMX, ciclismo de montaña y el ecuestre por ser deportes de exhibición. Los eventos en que compitieron con solo tres zonas no cuentan en el medallero. Eso ocurrió en el caso de la pesista Crismery Santana, que recibió su medalla pero no se computa para la Zona Este porque en su categoría sólo había tres competidoras. En total son 199 eventos contando el día de ayer los que restan por medalla y 374 pruebas otorgan medallas en general.