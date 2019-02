$!Osaka rompe con entrenador 2 semanas de ganar en Australia

Naomi Osaka inesperadamente se desvinculó de su entrenador Sascha Bajin, apenas dos semanas después que se coronara campeona del Abierto de Australia para su segundo título seguido de Grand Slam y alcanzar la cima del ranking mundial.

“Hola a todos, no seguiré trabajando junto a Sascha”, escribió Osaka el lunes en su cuenta oficial de Twitter el lunes. “Quiero agradecerle por su trabajo y le deseo lo mejor en el futuro”.

El agente de Osaka confirmó a The Associated Press que Osaka no seguirá con Bajin, quien fue laureado como el mejor entrenador de 2018 por la WTA. No dio más detalles.