$!Panameño Barría: primer pelotero positivo a COVID-19 en Mazatlán

El lanzador panameño Jaime Barría se convirtió en el primer jugador que arroja positivo a COVID-19 en la Serie del Caribe, que se está jugando en Mazatlán, México, informó ESPN.

Citando a Barría en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram @Jaime_barria18, que ya no está disponible, ESPN publicó declaraciones del lanzador que reforzó a los Tigres del Licey en el pasado campeonato del béisbol invernal dominicano.

“El domingo me hicieron una prueba rápida y salió positiva. El lunes entonces me hicieron una prueba PCR, que es más profunda, para confirmar si tengo coronavirus, y me dieron la noticia que soy positivo”, dijo Barría.

“Es un golpe difícil ya que no siento ningún tipo de síntoma ni nada por el estilo”, dijo Barría. “De todos modos, me harán otra prueba para determinar si es un falso positivo. Ojalá todo salga bien y sea un falso positivo”, agregó.

La prensa panameña anunció ayer que integraría dos lanzadores mexicanos del llamado “taxi squad” disponible en caso de que hubiese positivos a COVID-19, pero la Liga Arco Mexicana anunció posteriormente que no daría permiso para que éstos jugaran por Panamá ya que pertenecían a la reserva mexicana.