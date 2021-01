$!Payano: “Salario de los inmortales es un derecho”

Como subsecretario de Deportes en el primer gobierno del PLD (1996-2000), Felipe “Jay” Payano diseñó, promovió y llevó al Congreso el proyecto de Ley 85-99, que desde el 2000 garantiza una pensión de cinco salarios mínimos a las figuras exaltadas al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Un desembolso que se actualizaba cada vez que el Gobierno realizaba incrementos al sueldo base, pero que no se ha aplicado con el último ajuste que entró en vigencia en abril de 2019 cuando se elevó en un 100% el mínimo.

La no aplicación de la enmienda tiene a 161 inmortales cohibidos de recibir el aumento salarial por 21 meses y solo cobran la mitad de lo que deberían, es decir, RD$25,000 en lugar de RD$50,000. Solo los 10 escogidos en noviembre de 2019 perciben el salario que estipula la ley.

En la Dirección de Pensiones aseguran a DL que “no se puede aplicar las leyes de manera retroactiva”, que “se cae el sistema, financieramente no es factible”.

“No puede ser insostenible por razones lógicas. Ellos (los inmortales) son poquitos y la ley tiene que ser igualitaria, una ley no es para que en un tiempo funcione y en otro no. No puedes tener a un inmortal con un salario y otro con otro”, dijo a DL Payano.

“Es un derecho adquirido por esos deportistas que pusieron tan en alto el nombre de la República Dominicana y que no es un asunto de improvisación ni invento. ¿Cómo vamos a seguir incentivando al deportista joven si ven que no se trata bien a esos que lo dieron todo por nuestro país?”, dijo Payano.

Iván Mieses, ex baloncestista y exaltado en la clase 2006, es uno de los afectados. Mieses y otros cuatro inmortales depositaron una carta en el Palacio Nacional al presidente Luis Abinader donde piden que se haga la corrección y en la misma explica que el costo de esos pagos asciende a RD$54,2 millones al año.