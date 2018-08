Peco: “El masculino puede ser tan bueno como las Reinas del Caribe”

SANTO DOMINGO. Condenado a vivir bajo la sombra de las “Reinas del Caribe” por los últimos 25 años, el sexteto masculino dominicano abordó ayer un vuelo rumbo a México, desde donde cruzará el Atlántico hasta África antes de desembarcar en su primer Mundial de Voleibol en casi medio siglo.

El equipo jugará entre mañana y el domingo la Copa Panamericana en Veracruz (ciudad donde en 2014 se llevó su primer oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe) en un grupo con Brasil, Canadá y Colombia, un torneo que reparte cinco plazas para los Panam de Lima 2019.

La próxima semana irá a Túnez a una serie de fogueos previo a su llegada a Italia para jugar en el primer Campeonato del Mundo desde 1974 y el primero al que se clasificó. En la cita que coorganizarán Italia y Bulgaria los quiqueyanos compartirán el difícil Grupo A con el debutante Eslovaquia, los anfitriones transalpinos, Argentina, Japón y Bélgica.

A decir por el currículo, Elvis Dalsires Contreras puede ver al resto de los voleibolistas dominicanos de la historia por el retrovisor y, con 39 años, asegura que se uniformará por última vez con la tricolor, en una carrera internacional que comenzó en 1996 en un NORCECA infantil en México.

Contreras ha llevado sus demoledores remates que combina con un salto vertical de resorte por ligas tan exigentes como la brasileña, italiana, rusa y polaca y desde 2014 se ha dedicado a cobrar petrodólares en Bahréin, Dubái y Qatar.

“Honestamente pensé que me iba a retirar sin ir a un Mundial de mayores. La competencia de nosotros para clasificarnos a un Mundial es muy difícil porque tenemos que participar con equipos muy elevados como Estados Unidos, México, Cuba, Canadá, no es fácil”, dijo a DL Contreras, que participó en el Mundial sub-19 en 1997, en Irán.

Los criollos, que jugarán en el Foro Italico Tennis Cener Court de Roma, debutarán el 12 de septiembre ante los eslovacos, al día siguiente se medirán a los japoneses, el 14 frente a los argentinos, el 16 frente a los italianos y cierran el 17 ante los belgas. Los primeros cuatro avanzarán a la segunda ronda.

“Vamos realmente es a tratar de conseguir el mayor resultado posible, estamos en el grupo más difícil de la competencia. Es una experiencia para nosotros, mucho más para los jovencitos que están subiendo ahora, es tratar de aprovechar el Mundial y tratar de sacar lo máximo que se pueda”, dijo Peco, capitán del conjunto.

Nacido en Tamayo en 1979, fue en un torneo nacional infantil en 1996 en San Cristóbal cuando el entrenador Julio “Miyuli” Frías lo descubrió y lo reclutó para el equipo superior de Bameso, con el que jugó hasta el 2000. En 2002 comenzó en España su carrera internacional de clubes, una que también lo ha llevado a Alemania, Puerto Rico y Trinidad & Tobago.

“Lo que es con la selección está es mi última competencia, ya yo me retiro con el Mundial, pero lo que es mi carrera trataré de terminarlo con unos juegos internacionales de clubes. Mayormente digo que no voy a seguir pero siempre surge algo y las condiciones físicas que tengo todavía es para poder seguir”, dijo Contreras.

Un futuro fuera de las canchas que hace rato empezó a planificar con inversiones diversificadas. “No me quejo con lo que me ha dado el voleibol, me ha dado muchas cosas, beneficios, familia, me ha dado negocios, me preparo para mi futuro para cuando me retire para tener un futuro económico” aseveró.