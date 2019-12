$!Pedro Martínez lanza su biografía en español en República Dominicana

La biografía autorizada de Pedro Martínez, publicada en inglés en 2014, ya está disponible en español y en la República Dominicana.

“Quise escribir este libro para que la gente conozca mi carrera fuera del terreno, lo que pasé para llegar y que los jóvenes lo tengan como una guía que les pueda ayudar a superar obstáculos”, dijo Martínez.

PEDRO, LA HISTORIA DE MI VIDA está disponible para la venta en el sitio web www.pedromartinez.com a US$15.00. Los ingresos de las ventas del libro, como otros productos en el sitio, van destinados a la fundación que dirige junto su esposa Carolina Cruz, que trabaja con niños y adolescentes en el centro comunitario.

“En este libro mostré un poco más al hombre detrás del uniforme para lograr un acercamiento mayor con mi gente. Muchos te juzgan como atleta, pero no te reconocen como ser humano”, dijo Martínez.

Fue una noche donde el tres veces ganador del Cy Young no pasó bateador, los enfrentó a todos. Si bien su aterrizaje en el Salón de la Fama en 2015 coronó su carrera, no fue ese junio el que considera como el momento más importante de su carrera. Fueron dos.

En 1993, tras lanzar el que consideró fue su mejor campo de entrenamientos, los Dodgers decidieron enviarlo a ligas menores y la decepción fue tal que iba a abandonar el béisbol. Pero su hermano Ramón, que conocía su intención, le pidió que no lo hiciera. El otro momento fue en 2004 cuando llegó a la ciudad de Boston con la corona de la Serie Mundial, una misión que grandes jugadores que pasaron por el equipo no pudieron.

“El único capítulo que me gustaría borrar de mi carrera fue el incidente con Don Zimmer, pero a mi mamá no se toca, mi mamá no juega y me la tocó”, dijo sobre el ex coach de los Yankees que intentó agredirlo en un incidente que se produjo el 11 de octubre de 2003.

Tampoco evadió referirse a la eterna comparación con Juan Marichal como el mejor lanzador dominicano. “No hay Pedro Martínez sin Juan Marichal. Don Juan fue la luz al final del túnel, sin lo que él hizo nosotros no pudiéramos haber llegado”.

“Doy gracias a Dios que en mi época no habían celulares como ahora. Estos jóvenes, como Fernando Tatis y Willy Adames están expuestos a grandes tentaciones, pero a cada generación le tocan lidiar con sus problemas”, dijo.

El inmortal de Cooperstown se involucró en el proceso de traducción a la obra escrita por el periodista Michael Silverman y que escaló en la lista New York Times Best Seller y la presentó la noche del jueves en una actividad que convocó a peloteros activos y retirados como Bartolo Colón, Carlos Gómez, Starling Marte, Willy Adames, Fernando Tatis padre e hijo, Octavio Dotel, Juan Guzmán, Julio Lugo y Erick Almonte. También estuvo en el hotel JW Marriott la embajadora de los Estados Unidos, Robin S. Bernstein.