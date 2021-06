$!Pool vuelve a pagar sobre los 100 mil pesos en el V Centenario; pool de cinco devuelve más de 80 mil

Santo Domingo.- Las sorpresas de Faruk (6) de la tercera carrera e Intrépida (4) de la quinta produjeron grandes dividendos este martes en el Hipódromo V Centenario y fueron las claves para que el pool tuviera un pago de 105,062 pesos a los que acertaron los seis ganadores de la combinación (5-2-6-1-4-3), de igual modo los que obtuvieron cinco ganadores recibieron 2,531 pesos, por partes.

En una tarde de buenos dividendos, nuevamente un fanático fue el único en acertar el pool de cinco (PK5) que pagó 86,390 a la combinación (2-6-1-4-3). Además del dividendo el afortunado se lleva más de 72 mil pesos acumulados que tenía la jugada, para un total de 158,670. El ticket ganador fue “sellado” en la banca Deli Tinker y realizó una apuesta de 500 pesos.

Asimismo, la trifecta (6-3-2) de la tercera carrera, devolvió 2,265 pesos. La superfecta de la cuarta carrera (1-6-5-todos) sufragó 5,475 pesos.

Faruk del establo Don Lorenzo, ganó la tercera carrera de la tarde ante los contratiempos que presentó Candela (4) que fue la super favorita del evento. Mientras que Intrépida pudo soportar el avance de Yurablí (1) para ganar en la quinta competencia.

Abriendo la cartelera ganó El Furioso E. (5), en la segunda El Psiquiatra (2); Chuchudino (1) ganó la cuarta y Right On The Money (3) ganó la sexta con la monta de Antonio Holguín en sustitución de Edwin Frías. El jinete Esmerlin Justo fue el más destacado de la programación ganando la segunda y quinta competencia.

Se recuerda que, el pasado viernes 04 del presente mes el V Centenario pagó más de 100 mil pesos a los que obtuvieron los seis ganadores de la tarde. De igual forma un fanático logró ser el único ganador del pool de cinco obteniendo más de 670 mil pesos.

Las carreras del V Centenario regresan el próximo viernes 11 de junio con una programación que constará de seis excitantes competencias.