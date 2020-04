$!¿Por qué se fue Ronda Rousey de la WWE?; la luchadora estrella señala a los responsables

¿Por qué se alejó Ronda Rousey de la World Wrestling Entertainment conocida como la WWE? La respuesta es poco usual, pero la razón es que fue por los fanáticos.

"¿Por qué lo hago si no puedo gastar mi tiempo y energía en mi familia, sino gastar mi tiempo y mi energía en un montón de fanáticos desagradecidos que ni siquiera me aprecian?", dijo Rousey en una entrevista en "Wild Ride! W / Steve-O" que se publicó en YouTube el pasado jueves y de la que se hace eco, ESPN.

Rousey había dicho anteriormente que si regresaba a la WWE sería como participante a tiempo parcial y explicó cuán agotador era el horario para ella.

"Ni siquiera estaba en casa cuando estaba en casa", dijo Rousey sobre un horario que requería que ella estuviera en la carretera 200 días al año. "Básicamente, solo estaba tratando de recuperarme lo suficiente como para poder llegar a la próxima etapa de desaparecer".

"La gente piensa que solo estás luchando tanto como te ven en la televisión, pero no se dan cuenta de que hay otros tres o cuatro días de shows en vivo durante la semana ... Si mirara todos los shows en vivo, yo solo estaba en casa un día y medio a la semana. Simplemente no valía la pena para mi familia ", dijo la medallista de bronce en judo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Aún así, Rousey expresó su amor por el trabajo, aunque no por los fanáticos. "Me encanta actuar. Amo a las chicas. Me encanta estar ahí afuera ... pero, al final del día, estaba como, 'j... estos fanáticos, amigo'. Mi familia me ama y me aprecia y quiero que toda mi energía vaya a ellos ", dijo Rousey. "Así que esa fue mi decisión al final del día. Es como, 'Hola chicas, me encanta lo que están haciendo. Voy a tratar de tomar todo mi impulso y empujarlas chicas lo más que pueda. Vuelen pajaritos ¡Vuela, me voy a casa! Y eso fue básicamente todo ".

Rousey, de 33 años, dijo que si regresa a la WWE será a tiempo parcial.

"No, nunca volveré a estar a tiempo completo, más de 200 días al año en la carretera así nunca más", dijo. "Necesitaba hacerlo para aprender y sumergirme y comprender realmente lo que está sucediendo, pero no es el estilo de vida para mí".

Antes de unirse a la WWE en 2018, Rousey compiló un récord de 12-2-0 en la UFC y se convirtió en la primera campeona femenina de la promoción.