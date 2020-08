$!Posponen duelo Cardenales y Cerveceros por brote de coronavirus

Los Marlins de Miami no registraron nuevos casos positivos de coronavirus en la más reciente ronda de pruebas de diagnóstico, informó otra persona con conocimiento de la situación, sin embargo el segunda base Isan Díaz optó por no completar la temporada 2020.

El duelo entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee del sábado fue pospuesto después de que otro jugador y tres miembros del personal de los Cardenales fueron diagnosticados con coronavirus, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

En tanto, los Filis de Filadelfia señalaron que no hay nuevos casos en el equipo como resultado de las pruebas de diagnóstico del día anterior. A los jugadores se les permitió nuevamente el acceso a Citizens Bank Park para una práctica por la tarde.

Las personas con conocimiento de las situaciones de Cardenales y Marlins hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que los resultados no se han dado a conocer de manera pública.