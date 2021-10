$!Presidente del Pabellón de la Fama: “No pasa alguien que no tenga mérito”

Al Pabellón de la Fama entrarán no los mejores, ni los muy buenos, sino, de ese grupo los que guarden el nivel de “la excelencia”.

Así quedó establecido por el presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Dionisio Guzmán, quien se apoya en el artículo décimo de los estatutos, basado en los requisitos de nominación. “Para ser nominado como inmortal del deporte, el candidato propuesto deberá reunir los requisitos de excelencia, honestidad y juego limpio establecidos en los Estatutos vigentes y haber cumplido con sus obligaciones y compromisos internacionales oficiales”.

¿Y quiénes pueden ser inmortales?, son dos grupos, los propulsores y los atletas y dentro del primer renglón se incluyen árbitros, anotadores, jueces de diferentes disciplinas, periodistas, entrenadores, asistentes, personal médico. “Todo el que participa en una actividad deportiva, que no sea atleta entra en un renglón que nosotros llamamos propulsores” y por supuesto, “el atleta que haya desarrollado una extraordinaria vida deportiva y que esté acompañado de una conducta ciudadana ejemplar”, dijo Guzmán al conversar con Diario Libre sobre el procedimiento del Pabellón de la Fama, conversación a la que se unieron los miembros del comité permanente (grupo que elige más del 50 por ciento de los inmortales), Luis Schecker Ortiz, Marcos Jiménez y Rubén Andújar.

El Pabellón de la Fama, y Guzmán está consciente, está al tanto, ha sido objeto de cuestionamientos, y a veces críticas, que él de manera amable accedió a tratar sobre las mismas.

Un punto que año tras año se cuestiona es el nivel de los que alcanzan la inmortalidad. “Es difícil que aquí pase uno que no tenga mérito”, dijo Jiménez. Y Guzmán subraya, que es ahí “donde mucha gente se confunde, esto no es un concurso de popularidad, es un concurso de méritos y yo te lo digo, no pasa alguien que no tenga mérito”. Este, sin dudas, sería un tema de nunca acabar.

El próximo ceremonial de exaltación será el próximo 14 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, cuando se exaltará a 10 deportistas, de los cuales dos son propulsores, tres exbeisbolistas y otros cinco deportistas.