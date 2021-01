Inauguran el gimnasio de boxeo más moderno de República Dominicana

“Está preparada –la instalación- para envillar a cualquier boxeador del mundo. Muchísimas veces, boxeadores querían venir a practicar a República Dominicana, pero esto no existía. Pueden venir. Desde el más encumbrado que tú creas, hasta el que se está iniciando, tendrá las puertas abiertas”; dijo Mercedes.

El viceministro Administrativo de Deportes, Franklin de la Mota, en representación del ministro Francisco Camacho; el embajador de Japón en el país, Makiuchi Hiroyuki; el comisionado de Boxeo, Ramón Valdez; el excampeón mundial, en dos categorías, Javier –El Abejón- Fortuna, entre otros, fueron testigos de la apertura de la obra. Hiroyuki cortó la cinta a las 11:05 a.m. para dejar inaugurada de manera formal la instalación.

“Hecho realidad”

La obra fue bendecida por el pastor José Enrique Montero, quien citó el primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 9-10.

Todo comenzó con un solar adquirido por Mercedes, hace ya una década, en el que solo había una mata de mango como único lugar para refugiarse del sol. “El sueño ya no es un sueño. Ya se hizo realidad y me llena de orgullo”, dijo Mercedes. “Realmente es una cosa que yo la hice piedra a piedra y mira cómo quedó al final, aunque vamos a decir que no quedó perfecta, como nada en la vida, pero es una instalación con todas las condiciones para que un atleta se sienta bien”.

En sus planes, el promotor que tiene en su carpeta la producción de cinco campeones mundiales del país, no calculaba una obra del nivel que presenta, sino más “pequeña”. El hasta ayer director de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones le aportó “el 70 por ciento de los blocks”, algo que agradece. Luego “se dio la oportunidad de hacerlo así y terminó siendo lo que hay hoy. Pero nosotros comenzamos enano, despacio. Hay cosas que se ven empatadas, porque esto se hizo block a block”.

El gimnasio es privado y sus boxeadores protegidos por él (7), icluido a Fortuna, se entrenarán sin “ningún problema”. Para el resto “tiene un costo”, que no está determinado, “pero voy a decir algo mejor, no va a ser caro”.