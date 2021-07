Probéisbol: El proyecto que nació por una “cuerda deportiva”

Dionisio Soldevila Brea

santo domingo. La República Dominicana clasificó este verano por apenas segunda vez en su historia al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos.

Fue el resultado de un proyecto que nació en el 2017 con el nombre de Probéisbol, y que se produjo, literalmente, luego de una cuerda que le dieron al empresario Felipe Vicini en una reunión con ejecutivos del Comité Olímpico Internacional. “Creo que fue una cuerda, fue algo de cuerda. Fíjate lo que pasaba, hablaba con los amigos del comité olímpico internacional y les decía ‘cómo ustedes van a sacar el béisbol’ y me decían que MLB no quiere cooperar, que no se mandan los mejores jugadores. Que la NBA manda el dream team, el hockey para su temporada, y me decían ‘ustedes no van a béisbol desde el 92, quedaron en sexto de ocho’ y me daban cuerda”, dijo Felipe Vicini a Diario Libre.

El presidente de CRESO y Probéisbol recuerda la manera en que se trazó el plan que puso fin a la sequía dominicana en Juegos Olímpicos y que podría darle al país una medalla olímpica.

“El primer paso fue hacer un plan, ver dónde estábamos y llevar el país al menos al lugar 12. Reunimos a LIDOM, con los seis equipos, que el comisionado se involucre, que el Comité Olímpico –la federación ya había dicho que sí- y obviamente la Federación de Peloteros. Entonces dijimos ‘esto es lo que hay que hacer’ dejamos los egos fuera de la sala y por ahí nos fuimos. Necesitábamos involucrar al sector privado y por ahí arrancamos”, señaló.

El béisbol saldrá de la rotación olímpica para París 2024 por lo que el futuro de Probéisbol a largo plazo es incierto.

“Todo depende del Comité Olímpico Internacional. En París no habrá béisbol, se trató. Sé que el presidente de la Federación Internacional Ricardo Fraccari estuvo tocándole la puerta a París para que lo incluyera, pero hubo otros intereses, pero Los Ángeles 2028 van a ver el programa provisionalmente. La Federación está haciendo el lobby. Si tenemos indicaciones el año que viene tendremos que ver”, indicó.

Pero en lo inmediato, Tokio está ahí y no se descarta la posibilidad de que se pueda seguir más adelante.

“Si para Los Ángeles (2028) estamos de vuelta y para el 2032 (en Brisbane, Australia) se mantiene, entonces pelearemos para mantener el béisbol dentro de los parámetros del ranking”, añadió.