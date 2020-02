$!Puello da razones que favorecen a RD para Juegos

Basado en su experiencia en montaje de juegos multidisciplinarios, el doctor José Joaquín Puello Herrera soltó la flecha justo al centro de la diana al señalar lo que le hace falta a la República Dominicana si consigue la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCAC), 2026.

Las instalaciones, señala, son de nivel mundial, las facilidades y las experiencias “que tenemos”, además de que “aquí ya no hay que importar nada”, también tenemos los árbitros,los entrenadores, nuestros atletas en Juegos Centroamericanos y del Caribe ya no son un relleno. Puello Herrera recordó que para los Juegos de 1974 el país debió importar alrededor de un 90 por ciento entre técnicos y dirigentes. Pero en esta época, no más y esos son de los puntos que entiende Puello Herrera favorecen al país que junto a Guanajuato, México se pelean la sede de los JCAC 2026.

“El problema es concentrarnos, en el atleta y en el entrenamiento de ellos, descubrir los nuevos valores”, señaló el también expresidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe.

Explica que el período de la creación de un atleta de alta competición “es más o menos de cuatro a seis años”. En tal sentido sostiene que el país está en el momento preciso para hacerlo.