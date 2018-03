Rafael Devers, 2-2, jonrón 3, .349; Núñez y Sierra, H4; Rosario, 4-3

New York: José Reyes, 4-2, 1 CE, BR 5, .179; Juan Lagares, 4-2, 1 CA, .205; Amed Rosario, 4-3, 2 CA, 1 CE, H3 (1), .316; Rafael Montero, IP 0.1, HP 1, CL 2, BB 1, SD, 9.00; Hansel Robles, IP 1.2, HP 2, CL 0, K1, JS 1, 9.26... Cardenales: Marcell Ozuna, 3-2, H2 (5), .295; Francisco Peña, 3-2, 2 H2, .316, Estarlin Arias, IP 1.0, HP 2, CL 1, BB 1, K 1, SD, 0.00.

Dominicanos al día

Las Diamantinas licenciaron al PZ Antonio Bastardo...Washington envió al OF Víctor Robles a Triple-A Syracuse... Marlins bajan al Pd Sandy Alcántara a Triple-A New Orleans...Próxima salida de Bartolo Colón (0-1, 4.26) el jueves vs Seattle, rival el PZ Marco Gonzales (1-1, 1.10)... Atlanta retornó a Anyelo Gómez a los Yanquis reclutado mediante Regla 5....Ketel Marte se adapta a la 2B, con tal de seguir en el lineup y ayudar Arizona...Alex Rodríguez cree que la "deslumbrante" ofensiva de los Yanquis podría romper récords esta temporada. Rodríguez elogió a la alineación que encabezan Giancarlo Stanton, Aaron Judge, Gary Sánchez y Didi Gregorious.