“No tenemos un comedor con el nivel que necesitan nuestros atletas y cada vez que me hablan de Juegos yo me encolerizo”, expresa Chanlatte.

El pasado 26 de agosto el presidente de la República, Luis Abinader dispuso de 420 millones de pesos para el rescate o recuperación del turismo, en el que, entre otros puntos plantea seguro médico para el turista en caso de adquirir COVID-19. “Mi sugerencia es que la gente no comience a rechazar, sin ponderarla”, plantea Maldonado sobre su propuesta.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2022 carecen de sede. La República Dominicana aspira a montar los de 2026, pero el presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Persio Maldonado considera favorable no esperar tanto y acoger los de los próximos dos años.

Respaldo a los Juegos

Varios federados, así como miembros del comité ejecutivo del COD han presentado su apoyo al montaje de los Juegos. Chanlatte es contrario a esa moción. “Que conste en acta que los Juegos de 2026 yo no los apoyo”, dijo. “Pero no puedo salir en contra de una campaña que el 96 por ciento apoyó. No voy a estar en contra”.

Maldonado destaca, en otro aspecto, que se ha mencionado el hecho de que Panamá hubiera tenido que gastar 300 millones de dólares “y que los tuvo que invertir en salud, pero Panamá no tiene las instalaciones”.

Contrario a Dominicana, donde solo algunas instalaciones serían remozadas, como el velódromo de ciclismo, entre otras. “Incluso que los hoteles generen una oferta atractiva”, plantea Maldonado, en especial porque muchos atletas vienen acompañados de sus familias. “Por eso sugiero que el Gobierno central, el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano, piensen en eso”.

Chanlatte tiene algo que sumar a su rechazo al montaje del certamen multideportivo. “Esa es otra, detrás de los Juegos hay un negocio millonario ¿y con qué sale el atleta, con un uniforme, una zapatilla y quizá con una medalla?” pero mal alimentado, a vivir las mismas frustraciones y en fin, condiciones que no son las mejores”.

Otro de los argumentos que da a conocer Chanlatte es que muchos sectores deportivos defienden que si no hacen unos Juegos, el Gobierno nunca va a reparar las instalaciones, ni habrá más jueces, más árbitros, dirigentes y no se tendrá el intercambio técnico de ese nivel. “Eso tiene algo de verdad”, dice.

Pero más que eso, cuestiona “¿qué tenemos que hacer, traer unos Juegos para obtener un desarrollo o forzar al Gobierno?” Y él mismo satisface su interrogante: “Olvidémonos de los Juegos y vamos a decirle al Gobierno que nos apoye con marchas, con declaraciones”, porque “es una responsabilidad del Gobierno remozar y levantar nuevas instalaciones deportivas”.

Maldonado aconseja una mayor actividad por el deporte. “Un país no se puede acostar a esperar que la pandemia pase”, dice.