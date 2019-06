Richard Caparaz con la victoria del Giro en sus manos

“Ya estoy pensando en mañana y en ese 1:54 que tenemos, no creo que debamos perder tanto tiempo mañana, creo que nos puede servir” para ganar la carrera, aseguró el ecuatoriano tras cruzar la meta este sábado.

No obstante, Carapaz se mostró precavido: “Cuando es competición puede pasar de todo. Lo único que espero del día de mañana: disfrutarlo al máximo”.

Defender 1:54 con Nibali

“Subimos el Manghen a una velocidad de locos. El Movistar ha demostrado estar muy fuerte (...) No hubo nada qué hacer. Carapaz demostró que es el más fuerte y merece la maglia rosa”, admitió tras la etapa Nibali.

Roglic, a 3:16 de Carapaz, el mejor especialista de contrarreloj entre los primeros, sería el más capacitado para desplazar al ecuatoriano del liderato, pero los 16 km no parecen en principio una distancia suficiente para que el esloveno pueda borrar esa desventaja.

No obstante, es muy probable que Roglic, un especialista en la lucha contra el crono, recupere el domingo los 23 segundos que le separan de Landa y se suba al podio de Verona.

‘Supermán’ a tortas con un aficionado

Tras cruzar la meta, Carapaz no podía contener la emoción por tener tan cerca el ‘sueño rosa’: “Ahora mismo no puedo explicar cómo me siento. Es una sensación y una situación únicas las que estoy viviendo estos días. Mi familia, mi mujer y mis hijos, han venido de Ecuador para vivir juntos este sentimiento, y ahora sólo nos queda una fracción por delante”,

Todo lo contrario a ‘Supermán’ López, que acabó frustrado y sin opción de luchar por la etapa cuando fue tirado al suelo por un espectador en la última subida del día, lo que provocó que el colombiano agrediese al aficionado, según se pudo ver por las imágenes de televisión.

El colombiano tuvo que esperar además una bicicleta adecuada para reemprender la marcha y cruzó la línea de meta en 18º lugar, a 1:49 del ganador del día, su compañero español Pello Bilbao.

‘Supermán’ no perdió puestos en la clasificación general y se mantiene sexto, pero cedió tiempo con respecto a sus perseguidores, especialmente con el ruso Pavel Sivakov, también aspirante al maillot blanco del mejor joven de la prueba.