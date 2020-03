$!Rob Manfred busca que el béisbol traiga esperanza

Antes de lo que se suponía que sería el Día Inaugural, el comisionado de Major League Baseball, Robert Manfred, aseguró que el béisbol regresará para ayudar a que la comunidad pueda recuperarse del impacto causado por la pandemia del coronavirus.

"De lo único que estoy seguro es que el béisbol de las Grandes Ligas volverá", afirmó Manfred durante una entrevista con Scott Van Pelt de ESPN. "Cuando sea prudente jugar, regresaremos. Nuestros aficionados regresarán y seremos parte del proceso de recuperación de esta pandemia.

En cuanto a cuándo comenzará la temporada, el Comisionado dijo que las Grandes Ligas está trabajando con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de Salud y un gran número de especialistas para contar con recomendaciones sobre un plan para regresar al terreno.

"Pienso que, con una perspectiva optimista, en algún momento en mayo estaremos listos para dar marcha", declaró Manfred. "Deberemos tomar una determinación -- dependiendo de la fecha exacta -- cuánto tiempo de preparación necesitaremos; si se realizará dicha preparación en las ciudades de los clubes, otra vez en la Florida o Arizona. Creo que la meta sería disputar la mayoría de los juegos de temporada regular posibles y pensar con creatividad sobre cómo alcanzaremos esa meta".

Manfred no dio un número específico de encuentros a jugarse este año, diciendo solamente que MLB necesita tener "una temporada regular con una adecuada cantidad de partidos", junto a un formato de postemporada que brinde un producto con el mejor entretenimiento posible.

"Creo que el número exacto dependerá de cuándo se pueda reanudar la acción", explicó Manfred. "No tengo un número fijo en mente. Pienso que debemos evaluar la situación. También creo que necesitamos ser creativos en cuanto al calendario se refiere y cómo luciría el panorama de la postemporada.

"Obviamente a nuestros aficionados les encanta una campaña de 162 partidos y el formato de postemporada que tenemos; eso probablemente no ocurrirá este año y creo que eso está claro. Tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, experimentar y asegurarnos de que se ofrezcan la mayor cantidad de juegos posibles, con el mayor entretenimiento posible.

Parece que MLB contemplará todas sus alternativas, aunque Manfred no estaba seguro sobre la idea de que se jueguen doble carteleras de siete entradas, un concepto planteado por el gerente general de los Azulejos, Ross Atkins.

"Definitivamente hemos platicado sobre la idea de las dobles jornadas para maximizar el número de partidos disputados", indicó Manfred. "He dicho públicamente antes que hay algunos números en el béisbol que no puedes cambiar; nueve entradas es uno de ellos. Cuando lo dije, no estaba pensando en esta crisis, entonces estoy seguro de que será uno de los temas que trataremos".

Otra opción también sería realizar compromisos en estadios sin espectadores, aunque Manfred señaló lo importante que es el rol de los fanáticos en las Mayores.

"Todos sabemos que los aficionados son una pieza crucial en el béisbol", dijo Manfred. "La experiencia del fan es muy, pero muy importante; es parte del entretenimiento. Lo vimos cuando se jugó un partido sin aficionados en Baltimore; es una experiencia bastante diferente. Obviamente, preferimos jugar con fanáticos presentes".

El Día Inaugural no se celebrará el jueves como estaba planeado, pero cuando regrese el béisbol, Manfred piensa que los primeros partidos de la campaña serán "un gran paso hacia el regreso a la normalidad" después de un tiempo que ha sido completamente lo contrario, Según informó Mark Feinsand de MLB.COM.

"Pienso que fue evidente cuando después del 11 de septiembre", agregó Manfred. "Estuve en el Shea Stadium en la noche que volvimos a jugar [en Nueva York]; fue uno de los partidos más inolvidables que he visto. Es un honor que nuestro deporte fue visto de una manera de que pudo ayudar al país a recuperarse de esos horribles eventos. Esperamos que podamos tener un rol similar con respecto a lo que ocurre ahora".