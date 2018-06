Rusia vence a Dominicana 3-0 en la Liga de Naciones

POLONIA. Rusia (7-6) derrotó este martes a la República Dominicana en tres sets consecutivos 3-0 (25-21, 25-20, 25-16) en el partido de la Liga de Naciones en la última etapa de la ronda preliminar.

Este miércoles la República Dominicana(2-11)se enfrentará a Japón a las 11:30 de la mañana.

Rusia asegurado en gran parte por el servicio de su capitana Ekaterina Lyubushkina y su potencia Irina Voronkova a través de las esquinas. . Después del partido, Voronkova expresó su alegría por volver a la senda de la victoria, pero sabe que habrá pruebas más duras este fin de semana y más adelante.

Es posible que el equipo de Pankov Vadim haya perdido los tres partidos de la última jornada, pero eso no fue evidente, ya que esta victoria lo lleva a la posición 7 y a un récord VNL de W7-L6.

En una situación poco frecuente para un equipo ganador, ninguna jugadora alcanzó las dos cifras en puntos, con Anna Kotikova Olga Biryukova y lal capitána Lyubushkina anotando 9 puntos. Kotikova se abrió camino notablemente en el equipo titular del 3er set después de marcar un punto impresionante desde el banquillo en los dos primeros partidos.

Con la República Dominicana no registrando ningún as (comparado con los 5 anotados por Rusia), y el 74% de sus saques pudiendo ser pasados a la posición de ajuste preferida, las señales están ahí que la presión de servicio para el equipo perdedor no fue lo suficientemente fuerte. Rusia también casi duplicó los puntos de ataque de su oponente (43-26).

República Dominicana ha perdido sus últimos 5 partidos (W2-L11) y ha demostrado ser una batalla cuesta arriba para las “Reinas del Caribe”. Mención especial merece Brayelin Elizabeth Martínez, que ha superado la marca de los 200 puntos de la VNL (ahora con 208 puntos), y que ha demostrado ser mucho más que una finalizadora de puntos, manteniendo el balón en juego de forma espectacular en varias ocasiones.

Rusia dominó este partido de principio a fin, a pesar de contar con un equipo que, por lo que se refiere a la media de partidos con su país, tenía una experiencia mucho menor: 21 internacionalidades frente a 116. Aprenderán con cada partido y mañana se enfrentarán a la anfitriona, Polonia, en el Hala Widowiskowo-Sportowa, mientras que República Dominicana se enfrentará a Japón a primera hora de la jornada.

El primer set fue todo sobre el ímpetu con ambos lados anotando puntos en ráfagas. Sin embargo, cada vez que importaba, era el equipo ruso el que llevaba la delantera. Ellos lideraron 16-14 antes de acelerar para asegurar una ventaja de 22-16, pero regresaron las “Reinas del Caribe” de nuevo. Sin embargo, la rusa Irina Voronkova encontró la cancha para asegurar el set 25-21.

La tendencia continuó en la segunda, con Rusia apresurándose a una ventaja de 8-3, pero para cuando llegamos a once, todo estaba cuadrado de nuevo. Con Rusia bloqueando bien, el seleccionador de República Dominicana, Marcos Kwiek, cambió de setter (trayendo a Camil Inmaculada Domínguez Martínez) exigiendo un aumento en la velocidad de set para dar a su equipo una mejor oportunidad con el ataque.

Justo cuando el equipo de blanco necesitaba golpear, su servicio los abandonó, perdiendo cuatro en los últimos cinco. Pero no fue así en el 20-24, cuando vimos el mejor rally del partido en ataque, bloqueo y defensa. Finalmente, el balón llegó a manos de Anna Kotikova, que no se equivocó con su remate cruzado, y Rusia estaba a un set de los 3 puntos que anhelaba.

Ekaterina Lyubushkina comenzó a servir en la tercera y mostró una excelente colocación para dirigir a su equipo a una ventaja de 5-0. Luego hubo un raro error en el 7-3 para Rusia, cuando un jugador (que permanecerá sin nombre) sirvió la pelota por debajo de la red - dando esperanza a millones de jugadores de voleibol de todo el mundo que habrán hecho lo mismo en algún momento. Eso fue sólo un pequeño pitido en lo que fue un fuerte rendimiento de set, ya que giraron el tornillo siendo dominante en todas las áreas del juego (16-11).

Con las estadísticas mostrando que ambos equipos estaban poniendo un mayor porcentaje de sus ataques en la línea de crédito debe ir a cada equipo setter que estaban colocando la pelota perfectamente. La rusa Tatiana Romanova también mostró una gran compostura cuando la República Dominicana le dio un empujón más, pero se demostró que no lo fue cuando Yonkaira Paola Peña Isabel fue derrotada, algo fortuitamente.