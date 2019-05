Saul -Canelo- Alvarez gana por decisión unánime a Daniel Jacobs

El mexicano Saúl –Canelo- Álvarez venció al norteamericano Daniel Jacobs, en una pelea donde el perdedor se presentó al pesaje con libras matinal con 78,7 kg y en donde todos los jueces vieron ganar al azteca. La pelea estaba programada en 77,1 kg.

El triunfo da a Canelo el título de campeón mundial por la Federación Inernacional de Boxeo (FIB). Con ellos suma tres, Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial (AMB) de la categoría.

Jacobs tuvo una sanción de un millón de dólares “al fallar ese pesaje de control”, de foja de UC$10 millones.

“Tuvimos paciencia, sabíamos que era un buen boxeador y nos preparamos para ello”, dijo Canelo al final del encuentro.

Ahora Canelo tiene marca de 52 victorias y una derrota, 35 por nocauts y 17 por decisión. Su única derrota fue ante Floyd Mayweather, Jr. Jacobs ahora tiene 35 triunfos y tres derrotas. Ha pedido ante también Dmitry Pirog Gennady Golovkin.

“Voy analizar que pasó”, dijo el perdedor al final de la pelea y agradeció a los fanáticos que le apoyaron.

“Me he sentido bien, me he sentido genial. Ahora querré ver el vídeo para ver qué han visto los jueces pero él es un campeón tremendo. Lo he dado todo ahí afuera. La próxima vez verán a un mejor Jacobs”, apuntó por su parte el estadounidense.