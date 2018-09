Saúl “Canelo” Álvarez lamenta no ganar por nocaut, tratará de extender su legado

LAS VEGAS. Estados Unidos. Recién coronado como nuevo campeón del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Saúl “Canelo” Álvarez no se inmutó ante las críticas de la gente que piensa que fue favorecido en las tarjetas de los jueces por segunda ocasión consecutiva ante el kazajo Gennady Golovkin.

El jalisciense, una vez más, hizo caso omiso a las críticas y se centró en afirmar que este triunfo era necesario para toda la gente mexicana.

“No fue fácil, pero trabajamos para ganar. Queríamos el nocaut y no llegó, pero al menos cumplimos con el objetivo. Tenía un rival muy fuerte enfrente y eso también cuenta. Esta es una victoria importante para mi país. Es increíble para mi historia también”, dijo Álvarez sobre el ring ante la prensa.

“Estoy satisfecho con el trabajo que hice porque el plan que trazamos se pudo cumplir. Quiero agradecer a mi esquina que me tomó desde que no sabía nada hasta este momento. A partir de ahora vienen otros objetivo”, agregó el peleador pelirrojo.

Álvarez manifestó que espera volver al cuadrilátero en diciembre, aunque todo dependerá de la evolución del corte que sufrió en la ceja izquierda, según su promotor Oscar de La Hoya.

- Felicidades al nuevo campeón -

El otro lado de la moneda fue Golovkin, quien compareció ante los medios con un rostro desencajado, con las huellas marcadas en el rostro por la batalla y pidiendo una tercera pelea, aunque reconociendo la victoria del mexicano.

“Podría decir muchas cosas hoy, pero no me queda más que felicitar a Canelo porque es el nuevo campeón. No esperábamos que saliera a buscar la pelea, pero lo hizo y eso provocó el gran espectáculo que protagonizamos”, dijo Golovkin.

“Voy a continuar trabajando para mostrar que soy el mejor y si eso incluye una tercera pelea frente a Canelo claro que la podemos negociar. La gente merece otra pelea como esta”, agregó.

No obstante, en teoría, el cierre de la trilogía entre Canelo y Golovkin debería esperar hasta septiembre de 2019, ya que el presidente de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, aseguró que una pelea entre el canadiense David Lemieux y Álvarez podría llevarse a cabo en mayo del próximo año.

Jaime Munguía también fue otro de los peleadores que se hizo presente en la conferencia de prensa para hablar de sus planes inmediatos y aseguró que podría regresar al ring antes de que finalice el año.

“Me gustaría una pelea unificatoria en las 154 libras. Estoy preparado para las mejores peleas de mi división, porque es la única manera de escribir mi historia. Quiero dejar mi legado y pelear en Las Vegas es uno de los primeros pasos”, sentenció el mexicano.