$!¿Serán las ofertas más lucrativas lo mejor para Bryce Harper y Manny Machado?

Hace dos meses, cuando empezaba el proceso de agencia libre para Bryce Harper y Manny Machado, terminé de la siguiente manera una columna sobre por qué esperaba que Harper se quedara en los Nacionales:

“Harper no sólo se convirtió en la rostro de la franquicia cuando Major League Baseball regresó a Washington. Él se convirtió en la franquicia. Espero que juegue toda su carrera en Washington, así como Cal Ripken Jr. militó siempre en Baltimore, que está como a una hora. Todo el mundo está esperando ver a dónde se va Harper. Yo espero que no se vaya a ninguna parte. No lo digo como un fanático de los Nacionales. Lo digo como un fanático del béisbol”.

Pensaba eso en aquel momento y sigo pensando lo mismo, que no hay nada mejor para Harper que quedarse en el Nationals Park. De hecho, pienso que lo mejor que le podría pasar a Harper y al béisbol es que el más grande, llamativo y costoso de los agentes libres se quede en su mismo equipo. Quizá sabremos qué pasará más temprano que tarde. O quizás esto se tome más tiempo y se extienda hasta febrero, así como pasó con J.D. Martínez, el jugador más importante adquirido el año pasado. Así escribe Mike Lupica en las páginas de MLB.com.