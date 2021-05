$!Tartaleta gana su cuarta carrera en línea

Tartaleta (4) corriendo para el establo Lígalo y con la monta del venezolano José Villalobos se llevó la quinta carrera de este martes en el Hipódromo V Centenario donde el pool tuvo un dividendo de 2,565 pesos a los que acertaron los seis ganadores (5-7-5-2-4-8) de igual modo los que obtuvieron cinco recibieron 132 pesos, por partes.

En una tarde donde los favoritos ganaron la mayoría de los eventos, el pool de cinco (PK5) pagó 3,425 a la combinación (7-5-2-4-8) y el pool de 4 (5-2-4-8) devolvió 1, 090 pesos. El mayor dividendo en la tarde se produjo con la superfecta de la sexta carrera (8-7-5-2) que sufragó 9,815 pesos. Otro buen dividendo se produjo con la dupleta de cierre (4-8) con pagó 1,345 pesos.

Tartaleta, entrenada por Leonel A. Carrero y cerrando de segunda favorita en las bancas, se quedó en la parte trasera del grupo durante los primeros metros de carrera y fue avanzando gradualmente hasta pasar a la primera posición, despegar en la parte final y ganar la carrera. La yegua ha ganado cuatro carreras seguidas desde el pasado 13 de abril.

Los ganadores

Abriendo la cartelera ganó Sky’s The Limit (5), en la segunda Wells To Aggregate (7), para la tercera triunfó El Chichi (5); Intrepid Boy (2) ganó la cuarta y Mixed Name (8) ganó la sexta. El jinete Jesús Frías fue el más destacado de la tarde con triunfos en la tercera, cuarta y sexta competencia.

Las carreras del V Centenario regresan el próximo sábado con una excitante programación de seis competencias y más de siete millones de pesos acumulados en el poolpote.