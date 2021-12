Djokovic se retira de la ATP Cup; deja dudas sobre su presencia en Open de Australia

Novak Djokovic se retiró de la ATP Cup en Sídney, indicaron este miércoles los organizadores, en medio de las especulaciones acerca de si el número uno del mundo está vacunado contra el covid y si defenderá el título del Abierto de Australia.

"El número uno del mundo Novak Djokovic se ha retirado de la ATP Cup 2022. El equipo de Serbia estará ahora liderado por el número 33 del mundo, Dusan Lajovic", dijeron en un comunicado los organizadores de la competencia que se inicia el sábado.

La ATP Cup, una competición por naciones organizada por la ATP, marca el pistoletazo de salida de la temporada en el circuito masculino.

Djokovic, de 34 años, mantiene aún la duda sobre su participación en el Abierto de Australia (17-30 de enero), el Grand Slam que ha conquistado en nueve ocasiones, incluidas las tres últimas ediciones.

En caso de victoria en la edición de 2022, un nuevo título le supondría la conquista de su 21º 'grande', batiendo de esta forma el récord que comparte actualmente con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, los tres con 20.

Pero para ser autorizado a entrar en Australia y participar en el torneo, los jugadores, su entorno y los miembros de su equipo deben estar vacunados.

No estará en la arrancada La ATP Cup, una competición por naciones organizada por la ATP, marca el pistoletazo de salida de la temporada en el circuito masculino

Y Novak Djokovic no quiere decir si está vacunado o no. Su padre Srdjan había declarado a finales de noviembre a la televisión serbia que su hijo no iría "probablemente" al Open de Australia, denunciando un chantaje por parte de los organizadores.

"La última campeona del Open de Australia femenino, la japonesa Naomi Osaka, estaba entre los que aterrizaron el martes, mientras que Djokovic no estaba a bordo" “

La Federación Australiana de Tenis ha puesto a disposición de los tenistas vuelos chárter para permitirles acudir a Melbourne y Sídney para participar en los torneos preparatorios.

La última campeona del Open de Australia femenino, la japonesa Naomi Osaka, estaba entre los que aterrizaron el martes, mientras que Djokovic no estaba a bordo.

Los tenistas tenían también la posibilidad de elegir viajar a Australia con uno de los vuelos comerciales internacionales.

Te puede interesar Se lesionó y no participará en el Abierto de Australia Ganadora del US Open 2019 anuncia que se tomará un tiempo por salud mental Abierto de Australia requerirá que todos los jugadores estén vacunados Potencial voltereta en vacunación para Abierto de Australia Sin vacuna, tenistas podrían quedarse sin visa en Australia