Hardt y Cid dan primeras victorias a Dominicana en Copa Davis

Los tenistas profesionales Nick Hardt y Roberto Cid dieron las dos primeras victorias este viernes a la República Dominicana sobre la República Social de Vietnam, en el inicio de la Copa Davis que se juega en el Parque del Este.

Hardt, primera raqueta nacional venció a Trinh Linh Giang por 6-1 y 6-4, para anotarse el triunfo.

El de Creso venció al vietnamita fácil el primer set, sin embargo, en la primera parte del segundo el asiático jugó mejor, el partido se paró por la lluvia, fue demorado y luego terminado a favor de Hardt, quien hizo los ajustes.

“Jugué muy bien en el primer set, pero en el segundo mi contrincante hizo unos ajustes e inició mejor, me leyó muy bien el juego. Gracias a Dios me favoreció que llegó la lluvia, luego en el reinicio del segundo set mejoré y me llevé la victoria”, explicó Hardt en la rueda de prensa postpartido.

“Fue un partido complicado, más de lo normal. Jugué un partido muy inteligente en el primer set, jugué muy agresivo, luego él (Trinh Linh Giang) cambió su juego, comenzó a jugar menos rápido, pero lo más importante es que le di la primera victoria al país”, manifestó Hardt.

En el segundo juego, en un partido dramático, Roberto Cid venció en tres sets a Ly Hoang Nam.

El primer set fue dominado por el vietnamita, por 4-6, pero luego Cid se repuso y dio dos sets seguidos 6-3 y 6-1.

Cid inició ganando el primer set, pero luego el de Vietnam le metió 5 juegos seguidos para llevarse el primer set.

El segundo set fue muy agresivo, pero Cid se vio jugar mejor. El tercero fue dominado fácil por Cid.

Roberto Cid en acción durante el partido de Copa Davis, que disputó el sábado 5 de marzo en el Parque del Este. (FUENTE EXTERNA)

“Le doy gracias al público por apoyarnos. Muy contento por ganar en Copa Davis, jugar en casa, esto significa mucho para mí”, dijo un emocionado Cid luego de la victoria a la prensa que cubre el evento.

“Sobre el partido, fue muy reñido, muy físico desde el primer punto, me mantuve haciendo lo que debía hacer, enfocado y pude salir adelante”, explicó Cid. “Se me escapó el primer set, pero sabía que mis habilidades físicas y mi enfoque me darían la victoria y así fue”.

El sábado a las 11 de la mañana se jugará el partido de dobles, en el que el dúo dominicano Peter Bertran y Alejandro Gandini chocarán con el binomio de Vietnam Ly Hoang Nam y Le Quoc Khanh.