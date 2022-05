Rafael Nadal y Novak Djokovic critican a Wimbledon por no admitir rusos

El español Rafael Nadal ajusta su gorra durante una sesión de práctica en Madrid, el jueves 28 de abril de 2022. (AP Foto/Manu Fernandez) ( THE ASSOCIATED PRESS )

criticaron la decisión dede excluir a los tenistas rusos y bielorrusos del torneo de este año debido a la invasión rusa de Ucrania.

Las dos estrellas del tenis dijeron el domingo que Wimbledon había actuado injustamente.

“Creo que es muy injusto de (sobre) mis compañeros de tenis rusos, mis colegas... no es su culpa lo que está pasando en este momento con la guerra”, dijo Nadal, ganador de 21 Grand Slams, en España donde tanto él como Djokovic se preparan para jugar en el Abierto de Madrid.

“Lo siento por ellos”, dijo Nadal. “Wimbledon acaba de tomar su decisión... el gobierno no les obligó a hacerlo”.

Nadal añadió: “Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, si los jugadores tomarán algún tipo de decisión al respecto”.

Tanto la ATP como la WTA han criticado públicamente la decisión del All England Club, anunciada el 20 de abril.

Wimbledon comienza el 27 de junio.

Entre los jugadores afectados por la prohibición se encuentran el actual campeón del Abierto de Estados Unidos Daniil Medvedev, Andrey Rublev, y la subcampeona del Abierto de Francia, Anastasia Pavlyuchenkova, todos ellos rusos. La bielorrusa Victoria Azarenka tampoco podrá jugar.

Djokovic comparó la situación de los jugadores excluidos con la que él vivió en enero, cuando no pudo jugar el Abierto de Australia. Fue expulsado de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19.

“No es lo mismo, pero al pasar por algo similar a principios de este año para mí, es frustrante saber que no puedes jugar”, dijo Djokovic. “Sigo manteniendo mi posición de que no apoyo la decisión (de Wimbledon). Creo que no es justo, no es correcto, pero es lo que es”.

El All England Club había justificado su acción en un comunicado publicado por primera vez en Twitter.

“En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos”, decía el comunicado.