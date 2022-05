Lo que hizo Novak Djokovic para llegar en forma al Roland Garros

En paro forzoso en el primer trimestre de la temporada por no estar vacunado contra el covid-19, Novak Djokovic se ha puesto en forma en solo un mes para llegar a Roland Garros como uno de los favoritos, sino el que más, al título en París, que ya conquistó por segunda vez en 2021.

Superado por Rafael Nadal en el duelo por ser el tenista con más Grand Slam de la historia (21 por 20) tras le triunfo del español en Australia, el torneo más exitoso para el serbio, Djokovic pretende devolverle el golpe al balear en Roland Garros, el jardín de 'Rafa'.

"De la manera como he jugado estas última semanas, me colocaría entre los favoritos. Voy con las mayores ambiciones", asume el número 1 mundial. "Visto cómo me siento en la cancha y fuera de ella estas última semanas, creo realmente que puedo llegar lejos".

De una derrota en su primer partido en Montecarlo a comienzos de abril al título de Roma el pasado domingo, el serbio, que cumplirá 35 años el domingo (coincidiendo con el inicio de Roland Garros), apenas ha necesitado un mes para regresar a su nivel después de un inicio de temporada en el que vivió el surrealista culebrón de su expulsión de Australia y sin poder competir, salvo tres partido en Dubái en febrero, al no estar vacunado contra la covid-19.

"Este nivel de presión que sentí los primeros meses del año, es algo que nunca había conocido antes. Aunque sé lo que es la presión, eso fue algo de otra dimensión", describió 'Djoko'.

¿Australia? "Es pasado"

"Tengo la sensación de que lo he dejado atrás. Me siento muy bien en la cancha. También mentalmente. Estoy fresco. En forma. Ahora ya es pasado", declaró el pasado domingo tras conquistar Roma.

Deportivamente, desde que comenzó su temporada de tierra el pasado 12 de abril, con una derrota inesperada en su debut en Montecarlo ante el español Alejandro Davidovich, Djokovic ha ido aumentando su nivel a medida que jugaba torneos, desde la derrota en la final de Belgrado ante el ruso Andrey Rublev, hasta la victoria frente a Stefanos Tsitsipas en el Foro Itálico, pasando por Madrid, donde cayó en una espectacular semifinal ante la nueva sensación del circuito, el español Carlos Alcaraz, tras tres horas y media de intenso combate.

Su mejor semana "No podía haber pedido una mejor semana. No podía pedir una mejor preparación. Era todo lo que venía buscando en Roma y lo he encontrado. Es la preparación perfecta antes de Roland-Garros".

"En Madrid fue donde mejor jugué, me satisfizo mi nivel de juego, pero quizá no fui lo suficientemente efectivo en los momentos decisivos. Contra Alcaraz fue un partido muy igualado. En Roma sabía que solo hacía falta seguir por la misma línea", explicó el serbio.

"Tenía confianza en mi plan cuando empecé a entrenarme en tierra batida. Antes de Montecarlo, incluso sin haber jugado torneos, sabía que aún estaba un poco 'oxidado'. Y sé que, en tierra batida, soy un jugador que necesita más tiempo, al menos tres o cuatro semanas, para alcanzar el nivel deseado. Siempre fue así".

"Preparación perfecta"

En Roma, Djokovic levantó su primer torneo en más de seis meses (el último era París-Bercy a comienzos de noviembre) infligiendo un 6-0 a Tsitsipas, finalista la pasada edición en Roland Garros y Top 5 del circuito, en el primer set de la final (6-0, 7-6).

También el en plano físico todo ha vuelto a la normalidad para el número 1 mundial, después de haber enfermado a comienzos de abril, antes de Montecarlo. "Me siento en plena forma", dice ahora.

"En cierta manera, es un alivio después de todo lo que pasó a comienzos de año. Era importante para mí ganar un gran torneo, en particular con los Grand Slam que vienen, donde evidentemente quiero jugar a mi mejor nivel y tener el nivel de confianza necesario para tener una oportunidad de ganar el título".

"Claramente, voy a París con buenas sensaciones sobre mis posibilidades allá", admite.

Bien situado para dar su opinión, Tsitsipas, su última víctima, coloca a Djokovic como máximo favorito a la victoria en París junto a Alcaraz.