Lo que dice Rafael Nadal previo al inicio del Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal, que a partir del domingo buscará un 14º título de Roland Garros, aseguró este viernes que se encuentra mejor de la lesión crónica en el pie que le hizo perder en Roma hace 10 días, aunque admitió que "no hay nada que recuperar, el dolor siempre está ahí".

Nadal reapareció en pista el pasado miércoles para entrenarse, ante cientos de aficionados, sobre la central de Roland Garros, sin aparentes problemas derivados de la lesión crónica que sufre en su pie izquierdo.

El título que busca Nadal El español busca el título 14 en el Roland Garros, con Carlos Alcaraz, un novato que lo venció en el Master 1000 de Madrid y un Novak Djokovic renovado

"No había nada que recuperar", dijo este viernes en conferencia de prensa en las instalaciones del Grand Slam parisino un Nadal que tras su derrota en octavos de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov recordó que su lesión es "crónica e incurable" y que convive con ella desde 2005.

"Lo que sucedió en Roma es algo que me ha pasado muy a menudo en mis entrenamientos", reveló.

"Después de eso estuve sufriendo un par de días, pero me siento mejor. Por eso estoy aquí (...) Es algo que puede ir mejor en un futuro cercano. Y espero que ese sea el caso aquí", añadió Nadal, que en caso de ganar en París lograría aumentar su récord de Grand Slam a 22.

"El dolor siempre está ahí. No se trata de que desaparezca ahora. Se trata de si el dolor es lo suficientemente alto y fuerte como para permitirme jugar con posibilidades reales o no", insistió.

"Es algo con lo que vivo todos los días, así que no es nada nuevo para mí y no es una gran sorpresa. Estoy aquí solo para jugar al tenis y tratar de hacer el mejor resultado posible en Roland Garros. Y si no creyera que puede suceder, probablemente no estaría aquí".

Sobre sus posibilidades en Roland Garros, "el lugar más importante de mi carrera tenística", según Nadal, explicó: "Mi verdadero objetivo es entrenarme bien, ponerme en una posición para ser competitivo desde la primera ronda, y luego veamos qué puede pasar".

- "No soy favorito" -Nadal, que cumplirá 36 años durante la quincena parisina, apareció de muy buen humor en la sala de prensa, pero descartó que sea el máximo favorito al título: "Los resultados dicen que no lo soy, pero es algo que nunca me preocupó mucho (...) Por supuesto, soy uno de los candidatos y siempre me consideré uno de los candidatos aquí, porque tuve éxito".

Preguntado por el resultado del sorteo, en el que Nadal quedó por la parte alta del cuadro, con Novak Djokovic como posible rival en cuartos y Carlos Alcaraz en semifinales, el tenista balear le restó importancia: "En términos de tenis, por supuesto que la parte superior del cuadro ves los nombres y es muy difícil. Pero estamos en un Grand Slam, y nunca se sabe lo que puede pasar. Pueden ocurrir muchas cosas antes de llegar a los partidos".

