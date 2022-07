Nadal y Swiatek avanzan a tercera ronda en Wimbledon

Rafael Nadal repitió la fórmula para acceder a la tercera ronda de Wimbledon.

El jueves, el astro español dominó los primeros dos sets, cedió el tercero y apuró el paso en el cuarto para someter la resistencia de Ricardas Berankis.

Segundo cabeza de serie en All England Club, Nadal levantó su nivel tras una suspensión por lluvia que provocó que se cerrara el techo de la Cancha Central. Al final, selló un triunfo 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 ante su oponente lituano. El partido tuvo el mismo patrón de su debut ante el argentino Francisco Cerúndolo, uno que se extendió a cuatro sets tras perder el tercero.

"No fue mi mejor comienzo, pero sí el mejor final", reconoció Nadal, invicto este año en citas de Grand Slam. "En el cuarto set apareció mi nivel de tenis".

Nadal inició el año proclamándose campeón en el Abierto de Australia y el mes pasado conquistó su 14ta corona de sencillos en el Abierto de Francia. Se ha despegado como el hombre con más títulos en las grandes citas: suma 22, dos más que Novak Djokovic y Roger Federer.

La victoria en Roland Garros no fue un paseo, ya que el veterano de 36 años reveló al cabo de la misma que compitió con el pie izquierdo infiltrado. Recibió tratamiento en las semanas previas a Wimbledon.

Su siguiente oponente en Wimbledon será el italiano Lorenzo Sonego, quien doblegó al francés Hugo Gaston por 7-6 (4), 6-4, 6-4.

"Cada día es un desafío", dijo Nadal, dando como positivo el acumular rodaje en el césped verde. "Tengo margen para mejorar... Es una victoria en cuatro sets. Volver a pasar tres horas en la cancha, eso ayuda".

Iga Swiatek también avanzó a la tercera ronda y de paso extendió a 37 su racha de victorias.

La número uno del mundo superó por 6-4, 4-6, 6-3 a la neerlandesa Lesley Pattinama Kerkhove en la Cancha 1, para estirar la racha más larga en el circuito femenino desde que Martina Hingis encadenó 37 triunfos en 1997.

"Cuando juego no pienso en la racha", dijo la polaca. "No me importa".

Petra Kvitova acumula mucha experiencia en Wimbledon. Después de todo, ha sido campeona dos veces en el All England Club.

Pero eso no significa que todo resulta ser fácil al ingresar a la cancha de césped al suroeste de Londres.

La checa se sincera sobre lo nerviosa que la pone venir a Wimbledon, y esos nervios fueron evidentes en algunos momentos el jueves al superar por 6-1, 7-6 (5) a la rumana Ana Bogdan.

Ganó en sets corridos, pero el segundo set no fue tan fácil.

"Especialmente algunos juegos con mi saque fueron muy largos y mentalmente complicados", reconoció la 25ma cabeza de serie.

Kvitova se las verá ahora con Paula Badosa. La cuarta preclasificada española dio cuenta 6-3, 6-2 de la rumana Irina Bara.

La checa Karolina Pliskova, quien alcanzó la final de Wimbledon el año pasado, sucumbió en la Cancha Central. La sexta cabeza de serie checa perdió por 3-6, 7-6 (4), 6-4 ante la británica Katie Boulter, quien entró al cuadro principal gracias a una invitación.

Boutler enfrentará en la siguiente ronda a Harmony Tan, quien eliminó a la siete veces campeona de Wimbledon Serena Williams en la primera ronda. La francesa dejó en el camino a la española Sara Sorribes Tormo (32da preclasificada, imponiéndose el jueves por 6-3, 6-4.

Nick Kyrgios se instaló en la tercera ronda de Wimbledon por sexta ocasión en ocho comparecencias. El díscolo australiano despachó 6-2, 6-3, 6-1 al serbio Filip Krajinovic (26to cabeza de serie).

Kyrgios tendrá como rival de turno a Stefanos Tsitsipas (4to preclasificado), un partido que promete emociones. El griego dio cuenta 6-2, 6-3, 7-5 del australiano Jordan Thompson.

El argentino Diego Schwartzman (12do) llegó a tomar una ventaja 2-1 en sets y 3-0 en el cuarto parcial frente a Liam Brody, pero se desmoronó y acabó sucumbiendo 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 (6), 6-1 ante el jugador local.

Cristian Garín sigue de pie en Wimbledon. El chileno alcanzó la tercera ronda del torneo por segundo año seguido tras deshacerse 6-3, 6-1, 6-1 del francés Hugo Grenier. Su rival de turno será el estadounidense Jenson Brooksby.

Garín debía enfrentar a Matteo Berrettini, el 11mo del mundo y finalista de la pasada edición, pero el italiano se retiró poco antes del debut tras dar positivo por COVID-19.

Otro positivo por coronavirus provocó la baja de Roberto Bautista Agut (17mo cabeza de serie). El retiro del español permitió que el colombiano Daniel Elahi Galán accediera a la tercera ronda.

El rival de Galán será el estadounidense Brandon Nakashima, quien dio la sorpresa al eliminar 6-2, 4-6, 6-1, 7-6 (6) al canadiense Denis Shapovalov (13er preclasificado).