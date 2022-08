Coco Gauff vence a la ex No. 1 Naomi Osaka en dos sets

Coco Gauff venció a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka 6-4, 6-4 el jueves por la noche para avanzar a los cuartos de final en el Mubadala Silicon Valley Classic.

Gauff, la cabeza de serie No. 6, mantuvo todos sus servicios en el primer set y terminó la sesión de 45 minutos con tres aces. Osaka cometió la primera doble falta del partido al comienzo del segundo set y Gauff aprovechó para tomar una ventaja de 2-1. Gauff rápidamente construyó una ventaja de doble quiebre en 5-1 y lideró 40-0 antes de que Osaka salvara cuatro puntos de partido y usara su primer ace para poner el 5-2.

Luego, Osaka quebró a Gauff por primera vez en el partido y superó otro déficit de 40-0 con cinco puntos seguidos para el 5-4. Pero Gauff lo cerró en su octavo punto de partido con un servicio irrecuperable.

“Lo más orgulloso fue cómo respondí mentalmente”, dijo Gauff. “Podría haberme retirado fácilmente en ese par de dobles faltas y puntos de partido que perdí.

Pero seguí diciéndome a mí mismo 'Otro punto, otra oportunidad' y luego la música me ayudó en el banquillo. Estaba tratando de cantar la canción para sacarme del partido”.

La victoria de Gauff igualó la serie con Osaka con dos victorias cada uno. “Perdí el partido de hoy, pero me siento muy seguro de quién soy”, dijo Osaka. "Siento que la presión no me gana. Yo soy la presión. Estoy muy feliz con eso".

Gauff se enfrentará a la cabeza de serie No. 2 Paula Badosa el viernes. Otros ganadores en San José fueron Shelby Rogers y la cabeza de serie No. 4 Aryna Sabalenka. Rogers venció a la cabeza de serie principal Maria Sakkari 6-1, 6-3 para llegar a los cuartos de final por tercera vez esta temporada.

Luego de una victoria en la primera ronda contra la campeona del US Open de 2019, Bianca Andreescu, venció a Sakkari, finalista de 2018 y semifinalista de 2019 en San José, por tercera vez consecutiva.

Sabalenka se recuperó de estar abajo 5-3 en el tercer set para superar a Caroline Dolehide 5-7, 6-1, 7-5. Sabalenka superó 20 dobles faltas en el partido para avanzar a jugar contra la cabeza de serie No. 7 Daria Kasatkina de Rusia.

El calendario para el viernes en la puesta a punto del Abierto de EE. UU. en cancha dura incluye a la finalista de Wimbledon Ons Jabeur, quien se enfrentará a Veronika Kudermetova.