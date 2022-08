Serena Williams se retira del tenis tras el US Open

Serena Williams ganó por primera vez en el Abierto de Toronto, luego del Abierto de Francia. La gran tenista de todos los tiempos, dijo el martes después de la victoria, que se alejará del deporte al final del US Open y escribió que está en medio de una "transición" lejos de la cancha.

Al decir “la cuenta regresiva ha comenzado”, la 23 veces campeona de Grand Slam , afirmó que está lista para alejarse del tenis para poder enfocarse en tener otro hijo y sus intereses comerciales, presagiando el final de una carrera que trasciende los deportes.

En un ensayo publicado por la revista Vogue y una publicación en Instagram , el tipo de comunicación directa con los fanáticos favorecida en estos días por las celebridades, una categoría en la que definitivamente encaja, Williams no tenía completamente claro el cronograma de su último partido. podría ser, pero podría suceder en el US Open , que comienza el 29 de agosto en Nueva York.

“Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir movernos en una dirección diferente. Ese momento siempre es difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, me gusta el tenis. Pero ahora, la cuenta regresiva ha comenzado”, escribió Williams en Instagram.

"Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y finalmente descubrir una Serena diferente, pero igual de emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas" Serena Williams Tenista “

Williams, una de las atletas más grandes y exitosas en la historia de su deporte, o de cualquier otro, escribió en el ensayo que no le gusta la palabra "jubilación" y prefiere pensar en esta etapa de su vida como "desarrollada". del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.

“Siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada”, escribió. “Sigo diciéndome a mí mismo, desearía que pudiera ser fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrado: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy listo para lo que sigue”.

Williams está jugando esta semana en Toronto, en un torneo de cancha dura que conduce al US Open. Ese es el último evento de Grand Slam del año y uno que ha ganado seis veces, la más reciente en 2014, junto con siete títulos cada uno en Wimbledon y el Abierto de Australia, más tres en el Abierto de Francia.

También es propietaria de 14 campeonatos de dobles de Grand Slam, todos ganados con su hermana mayor, Venus, parte de una historia notable de dos hermanos de Compton, California, que crecieron para ocupar el puesto número 1, ganar docenas de trofeos y dominar el tenis para se estira, una historia contada en la película ganadora del Oscar "King Richard".

Un año sin ganar Una victoria el lunes en Toronto fue la primera victoria de Williams en un partido de individuales en más de un año.

La estadounidense ha ganado más títulos individuales de Grand Slam en la era profesional que cualquier otra mujer u hombre. Solo una jugadora, Margaret Court, recolectó más, 24, aunque ganó una parte de los suyos en la era amateur.

“Mentiría si dijera que no quiero ese disco. Obviamente lo hago. Pero día a día, realmente no estoy pensando en ella. Si estoy en una final de Grand Slam, entonces sí, estoy pensando en ese récord”, dijo Williams. “Tal vez lo pensé demasiado, y eso no ayudó. Tal como lo veo, debería haber tenido más de 30 Grand Slams”.

Pero Williams continuó escribiendo: "En estos días, si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último".

Ella y su esposo, el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, tienen una hija, Olympia, que cumplirá 5 años el 1 de septiembre.

“Créanme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo”, dijo Williams, quien estaba embarazada cuando ganó el Abierto de Australia 2017 por su último trofeo de Grand Slam. “Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia”.

Ser atleta y estar embarazada Williams dijo que ella y Ohanian quieren tener un segundo bebé y escribió: “Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como atleta. Necesito estar a dos pies de tenis o a dos pies de distancia”.

Estuvo fuera de la gira durante aproximadamente un año después de lesionarse durante su partido de primera ronda en Wimbledon en 2021. Regresó a la competencia individual en el All England Club este junio y perdió en la primera ronda.

Después de esa derrota, se le preguntó a Williams si volvería a competir.

“Esa es una pregunta que no puedo responder”, dijo en ese momento. "No sé. ... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde apareceré?

Williams insinúa en el ensayo que el US Open será su último torneo, pero no lo dice explícitamente.

“No estoy buscando un momento ceremonial final en la cancha”, escribió Williams. "Soy terrible para las despedidas, lo peor del mundo".