Lo que dijo Serena Williams después de la victoria ante la española Nuria Párrizas Díaz

Serena Williams no había ganado en tanto tiempo que dijo que ni siquiera recordaba la sensación.

Obtuvo su primera victoria desde el Abierto de Francia de 2021 el lunes, al vencer a Nuria Parrizas-Diaz 6-3, 6-4 en el National Bank Open femenino.

“Estoy feliz de obtener una victoria. Ha pasado mucho tiempo, olvidé cómo se sentía”, dijo Williams.

Es solo el segundo torneo de la temporada para Williams, de 40 años, quien regresó a la competencia en Wimbledon hace poco más de un mes. La 23 veces campeona de Grand Slam cayó en primera ronda ante Harmony Tan en tres sets en el All England Club.

Antes de eso, compitió por última vez en el torneo de Wimbledon de 2021, donde se retiró en medio de su primer partido debido a un desgarro en el tendón de la corva que sufrió después de resbalar en la superficie del césped.

Williams, que cumplirá 41 años a fines de septiembre, se enfrentará a continuación a Belinda Bencic o Tereza Martincova, que ocupa el puesto 12 del ranking.

Williams ganó este torneo tres veces y llegó a la final en su última aparición en el evento de pista dura en 2019, perdiendo ante Bianca Andreescu cuando se vio obligada a detenerse debido a una lesión.

Pero Williams ha jugado poco desde entonces y sabe que necesita tiempo en la cancha.

"Me siento bien, sentí que competí bien hoy. Creo que eso es lo que tenía que hacer, competir. Mentalmente, estoy llegando allí. No estoy donde normalmente estoy (o) donde quiero estar. Cualquier partido que juego, gane o pierda, me ayuda." Serena Williams Tenista “

“No he jugado mucho en el último año, (incluso) dos años. Creo que eso me ayuda físicamente. Me siento mucho mejor en la práctica, es solo llevar eso a la cancha. Literalmente, soy el tipo de persona (que) toma una o dos cosas y luego hace clic”.

Williams comenzó fuerte, llevándose los primeros dos juegos con relativa facilidad.

Parrizas-Díaz empató 2-2, pero a pesar de las dificultades de Williams en ciertos puntos, el español de 31 años no pudo encontrar un flujo lo suficientemente constante para ponerse al frente. Williams encontró su ritmo, mezclando un toque sólido con su poder característico y poniendo tiro tras tiro fuera del alcance de Parrizas-Diaz.

El esfuerzo de Williams hizo que los aficionados se pusieran de pie rugiendo y algunos incluso haciendo reverencias.

Williams ganó los últimos tres juegos para llevarse el primer set, luego se adelantó en el segundo después de que Parrizas-Diaz, 57° del ranking mundial, tomara una ventaja de 4-3. Soportó un juego de nueve deuce para mantener el servicio e igualar el set, luego rompió en el siguiente juego antes de servir la victoria.

Si bien Williams dice que el final de su notable carrera está a la vista, disfruta de su tiempo y se mantiene en el momento.

Se acerca a la luz “Me estoy acercando a la luz. Últimamente, eso ha sido todo, no puedo esperar para llegar a esa luz”, dijo, y agregó que la luz representa “libertad”.

"Me encanta jugar sin embargo, es increíble", agregó. "No puedo hacer esto para siempre, así que a veces solo quieres hacer tu mejor esfuerzo para disfrutar los momentos y hacer lo mejor que puedas".

En otra acción de la primera ronda, la canadiense Leylah Fernandez hizo su regreso a la cancha con una victoria por 6-4, 6-7 (2), 6-3 sobre la australiana Storm Sanders.

Fernández volvió a la acción por primera vez desde que sufrió una fractura por estrés en el pie durante una derrota en cuartos de final ante Martina Trevisan el 31 de mayo. Fernández, 13° del ranking mundial, jugará contra Beatriz Maia de Brasil el miércoles.

Además, Sloane Stephens derrotó a Sofia Kenan en tres sets, 6-2, 6-7(5), 7-5, en un partido de tres horas que fue interrumpido dos veces por la lluvia.