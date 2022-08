Víctor Estrella sale de retiro para jugar doble en el Santo Domingo Open

La capital dominicana volverá a acoger el evento de tenis de mayor nivel que se juega en toda Centroamérica y el Caribe insular, entre el 15 y 21 de agosto. El Santo Domingo Open presented by Milex regresa a La Bocha y con él también retoma la raqueta Víctor Estrella, quien sale del retiro para jugar en la modalidad de dobles.

Se trata del torneo ATP 125, la categoría que aporta el mayor puntaje para el ranking mundial entre las que se celebran en América Latina dentro de la serie Challenger.

Es una prueba que desde su inicio en 2015 ha visto pasar jugadores en su etapa embrionaria que eventualmente despuntaron. Es el caso de Casper Ruud (finalista del Roland Garros este año ante Rafa Nadal), a quien Estrella derrotó en cuartos de final en la edición entonces llamada Milex Open 2017.

Con el nuevo formato, el cuadro principal de sencillo baja de 48 a 32 y la ronda clasificatoria se reduce al domingo con cuatro plazas. Como gran atractivo habrá una bolsa de US$160 mil en premios y la presencia de la mayor cantidad de jugadores entre los mejores 100 de las cinco ediciones previas.

Para la semana del 25 de julio, que marcó el cierre de las inscripciones para el evento, Hugo Dellien (70), Tomás Etcheverry (72), Federico Coria (73), Roberto Carballés Baena (86), Pedro Cachín (90) y Daniel Galán (99) figuran entre el primer centenar de tenistas en el ranking ATP que verán acción en el evento.

“Es nuestro torneo Marca País, la ATP nos ha pedido año tras años que lo hagamos, por la pandemia había restricciones de público, decidimos que sin público no era factible en una isla donde el dominicano es un personaje que quiere estar, que se involucra, los patrocinadores no nos iban a apoyar si no había público, este año la ATP cambió sus reglas ante la pandemia al ver que todo está en calma. Al abrirlo entramos”, dice Laura Fernández, la organizadora del torneo.

Un torneo que en la organización aseguran tiene un costo de alrededor de medio millón de dólares entre montaje y premios. Además del Grupo Alcalá como patrocinador principal la lista de auspiciadores cuenta con el Ministerio de Turismo, que lo ha asumido dentro de la estrategia Marca País.

Habrá al menos dos representantes dominicanos, Peter Bertran y Nick Hardt, que llegaron a través de invitación de la organización. Bertran también hará pareja con Estrellas en dobles. Otros cuatro buscarán ingresar a través de la ronda clasificatoria que se disputará el próximo domingo.

Otros jugadores que han estado dentro de esa élite y que participarán en el torneo son Damir Dzumhur (ex 23), Federico Delbonis (ex 33), Gastao Elias (ex 57), Gerald Melzer (ex 68) y Pedro Sousa (ex 99).

Para la cita, el Santo Domingo Tennis Club ha sido remozado, la cancha central aumenta su capacidad hasta 820 personas, con butacas, y la superficie arcilla/har-tru. Las boletas se venderán a través de UEPA Tickets, “para darle la categoría que se merece, tipo Miami Open”, dice Fernández.

Los partidos, que arrancarán a las tres de la tarde, estarán disponibles en streaming a través de la página de la ATP.