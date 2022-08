Jessica Korda hace tres águilas, dispara 61 y empata récord LET

Jessica Korda hizo tres águilas el jueves en un 61 golpes con 11 bajo par que igualó un récord del Ladies European Tour y le dio una ventaja de cinco golpes después de la primera ronda de la Aramco Team Series en Sotogrande, España.

Korda también sumó seis birdies y un bogey en el octavo par 4 para batir el récord del campo en La Reserva Club e igualar la ronda más baja en relación al par en el Ladies European Tour.

El estadounidense estaba en 7 bajo después de siete hoyos siguiendo a Eagles en el segundo y sexto hoyo par 5. Agregó su tercer águila el día 16, también un par 5.

"Nunca he hecho tres águilas en una ronda, así que definitivamente recordaré esta", dijo Korda. “Durante el último mes y cambio, creo que realmente no he convertido ningún putt y las compuertas se abrieron hoy. Con suerte, pueden continuar mañana y esa es la belleza del golf”.

Manon De Roey de Bélgica Manon De Roey de Bélgica y Pia Babnik de Eslovenia estaban empatadas en el segundo lugar después de que ambas dispararon un 66. Nelly Korda, la hermana de Jessica, estaba un tiro más atrás en un empate en el cuarto lugar a pesar de un doble bogey 7 en el sexto.

El evento presenta un torneo individual de 54 hoyos que se lleva a cabo junto con un evento por equipos de 36 hoyos.

El cuarteto que incluye a Jessica Korda, Tereza Melecka, Noora Komulainen y el aficionado Malcolm Borwick también tienen una ventaja de un golpe en el evento por equipos.