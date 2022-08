Los campeones del US Open Medvedev, Murray ganan; Ucrania aturde a Halep

Daniil Medvedev, de Rusia, devuelve un tiro a Stefan Kozlov, de Estados Unidos, durante la primera ronda del campeonato de tenis del US Open, el lunes 29 de agosto de 2022 en Nueva York. ( AP/JOHN MINCHILLO )

Daniil Medvedev tuvo un comienzo fácil en su defensa del título del Abierto de Estados Unidos , al vencer el lunes 6-2, 6-4, 6-0 a Stefan Kozlov.

Simona Halep tuvo otra salida temprana, esta vez en una memorable primera victoria a nivel de gira para la ucraniana Daria Snigur .

Snigur derrotó a la cabeza de serie No. 7 6-2, 0-6, 6-4, luego luchó entre lágrimas para explicar lo que significó la victoria para su familia y su país, que está en guerra con Rusia.

En la misma cancha del Arthur Ashe Stadium donde Serena Williams comenzó lo que podría ser el torneo final de su carrera con una victoria por 6-3, 6-3 sobre Danka Kovinic el lunes por la noche, Medvedev, el primer sembrado, se veía tan fuerte como lo hizo en superando a Novak Djokovic en la final del año pasado por su primer título importante.

Medvedev avanzó para enfrentar a Arthur Rinderknech de Francia. El ruso está tratando de convertirse en el primer campeón repetido en el US Open desde que Roger Federer ganó cinco seguidos entre 2004 y 2008.

"Necesito estar en mi mejor momento el miércoles y voy a tratar de lograrlo", dijo Medvedev.

Un ganador Andy Murray fue otro ganador temprano, 10 años después de ganar el primero de sus tres títulos de Grand Slam en Flushing Meadows. Tuvo una de las primeras sorpresas del torneo al vencer al sembrado No. 24 Francisco Cerundolo de Argentina 7-5, 6-3, 6-3.



“Parece que fue hace mucho tiempo”, dijo Murray sobre su victoria sobre Djokovic en 2012. “Han pasado muchas cosas desde entonces en mi carrera”.

Djokovic no pudo viajar al torneo este año porque no está vacunado contra el COVID-19.

Stefanos Tsitsipas, cuarto sembrado, no se quedará allí después de perder los primeros 11 juegos ante el clasificado Daniel Elahi Galán antes de caer 6-0, 6-1, 3-6, 7-5.

Muchos fanáticos que llegaron para la sesión diurna del último evento de Grand Slam de la temporada se concentraron en el partido que abriría la acción por la noche. Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, ha dicho que se está preparando para poner fin a su carrera como tenista.

Coco Gauff no se lo iba a perder y dijo que cambiaría de planes y asistiría en lugar de verlo por televisión en su habitación de hotel.

“Mientras lo pensaba, estaba como, tengo que mirar”, dijo la estadounidense de 18 años después de su victoria en dos sets. "Estoy emocionado y, ya sabes, no es frecuente que veamos partidos en vivo, para ser honesto".

La finalista femenina del año pasado, Leylah Fernandez, y el subcampeón de Wimbledon de este año, Nick Kyrgios, fueron ganadores en partidos nocturnos, y el australiano dijo que vio la ceremonia de Williams en la televisión antes de seguirla a la cancha.

Se enfrentaron a condiciones más cómodas después de un buen comienzo bajo un cielo soleado en Flushing Meadows. Con una ventaja de 3-0 en el tercer set, Medvedev le dijo al juez de silla que quería una bolsa de hielo para poder ponérsela en la cabeza.

Así estaba el clima “Hacía bastante calor hoy y humedad”, dijo Medvedev. “Veo a los otros muchachos que vienen de cinco sets en el vestuario, caras bonitas y rojas. Eso también es divertido en cierto modo a veces para superar estas condiciones. Incluso hoy, el partido tal vez no fue tan intenso y largo, pero sí, sudé mucho y no fue fácil”.

Taylor Fritz, el sembrado No. 10, dijo que tuvo problemas con las condiciones ventosas en su derrota en cuatro sets ante el calificador Brandon Holt, hijo de la dos veces campeona del US Open femenino Tracy Austin.

Snigur jugaba su primer partido en el cuadro principal de un Grand Slam. La joven de 20 años lució un lazo con los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania en el pecho, y lo rodeó con las manos tras rematar la victoria.

Jugó la semana pasada en la "Exhibición de juegos de tenis por la paz" para recaudar fondos para ayudar a Ucrania. Eso fue en el estadio Louis Armstrong, lo que puede haber calmado un poco sus nervios cuando la enviaron de regreso a la misma cancha el lunes.



https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/30/ap22241751318956-8680940b.jpg Daria Snigur, de Ucrania, reacciona después de derrotar a Simona Halep, de Rumania, durante la primera ronda del US Open de tenis, el lunes 29 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/SETH WENIG) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/30/ap22241639676406-01507a46.jpg Andy Murray, de Gran Bretaña, alcanza un tiro de Francisco Cerundolo, de Argentina, durante la primera ronda del campeonato de tenis del US Open, el lunes 29 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/SETH WENIG) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/30/ap22241742105373-8a8ef727.jpg Coco Gauff, de Estados Unidos, reacciona después de derrotar a Leolia, Jeanjean, de Francia, durante la primera ronda del campeonato de tenis del US Open, el lunes 29 de agosto de 2022, en Nueva York. (AP/JOHN MINCHILLO)

“Creo que me ayudó porque estuve aquí en 'Tennis Plays for Peace' y creo que me ayudó un poco”, dijo Snigur mientras luchaba entre lágrimas durante una entrevista en la cancha.

Halep había ganado 19 de sus últimos 22 partidos y recientemente regresó al top 10, pero el US Open ha sido el major más desafiante para la dos veces campeona de Grand Slam. Tiene marca de 21-11 en Nueva York y ha perdido en la primera ronda de tres de sus últimas cinco apariciones.

Ganó la campeona Bianca Andreescu, campeona del US Open 2019, necesitó tres sets para superar a Harmony Tan, la jugadora francesa que venció a Williams en la primera ronda de Wimbledon.

Otros dos campeones anteriores tuvieron estadías cortas. Dominic Thiem, el campeón de 2020 que se perdió el año pasado por lesión, cayó ante Pablo Carreño Busta en cuatro sets. El ganador de 2016, Stan Wawrinka, se retiró de su partido contra Corentin Moutet después de perder un desempate en el segundo set. Ha estado plagado de lesiones en los últimos años.

El sembrado No. 29, Tommy Paul, superó el calor para superar a Bernabe Zapata Miralles 4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5 en 3 horas, 10 minutos. Su compatriota Sebastian Korda también obtuvo su primera victoria en su Slam de casa, superando a Facundo Bagnis en cuatro sets.

Otro estadounidense avanzó sorpresivamente, con JJ Wolf derrocando al sembrado No. 16 Roberto Bautista Agut en dos sets.

Además, Wu Yibing se convirtió en el primer hombre chino en ganar un partido del US Open en la era profesional, derrotando al sembrado No. 31 Nikoloz Basilashvili 6-3, 6-4, 6-0. Se había abierto camino en el campo a través del torneo de clasificación, uniéndose a su compatriota y compañero de clasificación Zhang Zhizhen como los primeros hombres chinos en el cuadro principal del US Open desde que comenzó la era abierta en 1968.

Zhang perdió su partido de primera ronda.

La tercera cabeza de serie Maria Sakkari y la No. 17 Caroline García estuvieron entre las primeras ganadoras del lado femenino, con Sakkari superando a la semifinalista de Wimbledon Tatjana Maria en tres sets.