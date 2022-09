La subcampeona de 2021 Fernández, el No. 3 Sakkari fuera del US Open

Leylah Fernandez, de Canadá, devuelve un tiro a Oceane Dodin, de Francia, durante la primera ronda del campeonato de tenis del US Open, el lunes 29 de agosto de 2022 en Nueva York. ( AP/FRANK FRANKLIN II )

Aquí galería de fotos de la jornada de ayer

Coco Gauff, de Estados Unidos, reacciona durante un partido contra Elena Gabriel Ruse, de Rumania, durante la segunda ronda del campeonato de tenis del US Open, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Nueva York. (AP/JULIA NIKHINSON) Daniil Medvedev, de Rusia, devuelve un tiro a Arthur Rinderknech, de Francia, durante la segunda ronda del campeonato de tenis del US Open, el miércoles 31 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/FRANK FRANKLIN II) Wang Xiyu, de China, reacciona después de vencer a Maria Sakkari, de Grecia, durante la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Nueva York. (AP/JOHN MINCHILLO) Maria Sakkari, de Grecia, reacciona después de perder un punto ante Wang Xiyu, de China, durante la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Nueva York. (AP/JOHN MINCHILLO)

Las dos últimas campeonas femeninas ya quedaron fuera del Abierto de Estados Unidos y ahora la subcampeona de 2021 y otra semifinalista ya no están.

Los mejores jugadores están cayendo rápidamente en Flushing Meadows, y Serena Williams se encargó de otro el miércoles por la noche.

Horas antes de que Williams venciera a la cabeza de serie No. 2 Anett Kontaveit, la tercera cabeza de serie Maria Sakkari fue derrotada 3-6, 7-5, 7-5 por Wang Xiyu de China en la segunda ronda.

Luego, minutos después de la victoria de Williams, la No. 14 Leylah Fernández fue eliminada 6-3, 7-6 (3) por Liudmila Samsonova, un año después de que la canadiense perdiera ante Emma Raducanu en la final.

Fernández regresó a la acción recientemente después de perderse gran parte del verano con una fractura por estrés en el pie derecho. Habría jugado contra Williams si ambos hubieran llegado a la cuarta ronda, pero sabía que sería difícil, estimando que su juego era solo del 30 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/01/persona-con-raqueta-de-tenis-c18eaf02.jpg Maria Sakkari, de Grecia, reacciona después de perder un punto ante Wang Xiyu, de China, durante la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Nueva York. (AP/JOHN MINCHILLO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/01/persona-con-raqueta-de-tenis-en-una-cancha-c11fb230.jpg Anett Kontaveit, de Estonia, devuelve un tiro a Serena Williams, de Estados Unidos, durante la segunda ronda del campeonato de tenis del US Open, el miércoles 31 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/SETH WENIG) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/01/jugador-de-futbol-americano-e0e273e3.jpg Serena Williams, de Estados Unidos, devuelve un tiro a Anett Kontaveit, de Estonia, durante la segunda ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, el miércoles 31 de agosto de 2022 en Nueva York. (AP/SETH WENIG)

"Es difícil llegar al nivel más alto, pero es muy fácil volver a bajar y eso es lo que está pasando ahora" Leylah Fernández Tenista “

No solo le está pasando a ella.

Raducanu y la dos veces ganadora Naomi Osaka fueron eliminadas el martes por la noche en la primera ronda. Eso dejó a Bianca Andreescu, quien venció a Williams en la final de 2019, como la campeona femenina más reciente del US Open que aún está en el campo.

Andreescu avanzó a la tercera ronda al derrotar a la cabeza de serie No. 15 Beatriz Haddad Maia 6-2, 6-4 en un partido que comenzó después de las 11:30 p. m. del miércoles por la noche y terminó después de la 1 a. m. del jueves.

La canadiense Andreescu, un canadiense de 22 años, solía ocupar el cuarto puesto, pero ahora ocupa el puesto 48, por lo que no está sembrado en Nueva York. A continuación, conocerá a la número 17, Caroline García.

El campeón defensor masculino Daniil Medvedev siguió a Williams en el estadio Arthur Ashe y produjo una victoria por 6-2, 7-5, 6-3 sobre Arthur Rinderknech de Francia. Eso envía a Medvedev, el mejor clasificado, a un enfrentamiento de tercera ronda contra Wu Yibing, el primer hombre chino en ganar un partido del US Open en la era profesional, que comenzó en 1968.

Sakkari alcanzó dos semifinales de Grand Slam el año pasado, pero ha tenido dificultades para respaldar su éxito en 2022, reconociendo esta semana que tuvo problemas para manejar un perfil más alto que llegó con su ascenso al número 3 en la clasificación. Dijo que algunos días no le gustaba el tenis y ni siquiera quería levantarse de la cama.

La griega dijo que estaba más feliz al llegar a este torneo, pero su juego no fue lo suficientemente bueno contra Wang, que ocupa el puesto 75 del ranking, quien avanzó más allá de la segunda ronda de un major por primera vez.

Lo que dijo Sakkari “Es decepcionante, duele, porque me sentía mejor, me estaba divirtiendo, me sentía bien en la cancha y fue muy decepcionante que mi nivel fuera tan bajo hoy”, dijo Sakkari.

La No. 12 Coco Gauff y la 20° sembrada Madison Keys evitaron el problema, preparando un enfrentamiento de tercera ronda entre las estadounidenses. Gauff venció a Elena Gabriela Ruse 6-2, 7-6 (4), mientras que Keys, subcampeona del US Open 2017, superó a Camili Giorgi 6-4, 5-7, 7-6 (6).

Gauff estuvo a dos puntos de perder el segundo set en 5-3 antes de que la joven de 18 años se recuperara, algo que, según ella, demuestra un aspecto de su juego que no estaba allí al principio de la temporada, pero que podría convertir a la finalista del Abierto de Francia en una amenaza ahora.

“Hoy, love-30 abajo, 5-3, definitivamente podría haber tirado la pelota y estar listo para el tercer set. Lo mismo en 15-40. Pero no lo hice”, dijo Gauff. “Siento que eso muestra crecimiento. Siento que en el pasado, esos son juegos que habría perdido. Sí, se trata de aprender, y creo que estoy aprendiendo”.}

Sobre Andy Murray El tres veces campeón de Grand Slam, Andy Murray, se recuperó rápidamente después de perder el primer set para vencer al estadounidense Emilio Nava 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 y establecer una reunión de tercera ronda con el sembrado No. 13 Matteo. Berrettini.

El No. 23 Nick Kyrgios superó al francés Benjamin Bonzi y al olor a marihuana que le molestaba dentro del estadio Louis Armstrong. El subcampeón de Wimbledon ya conoce el reto que presenta el ruido neoyorquino, pero esta vez fue por su olor.

"La gente no sabe, soy un asmático severo", dijo Kyrgios después de su victoria por 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-4. “Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar. Probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos”.

Luego de su propia carrera hacia la final de Wimbledon, la No. 5 Ons Jabeur igualó su mejor resultado en el US Open con una victoria por 7-5, 6-2 sobre Elizabeth Mandlik, la hija de la campeona de 1985 Hana Mandlikova. Jabeur perdió en la tercera ronda en cada uno de sus últimos tres viajes a Nueva York.

“Tengo una misión”, dijo Jabeur. “Soy el No. 5 en el mundo, así que para mí estoy tratando de representar ese número tanto como pueda para realmente mejorar mi juego y realmente puedo continuar y mejorar mi ranking, con suerte”.

Ella jugará contra la estadounidense Shelby Rogers, la cabeza de serie No. 31 que venció a Viktoria Kuzmova 7-5, 6-1.