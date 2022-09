Nick Kyrgios denuncia olor a marihuana en el US Open

Nick Kyrgios, de Australia, sirve a Benjamin Bonzi, de Francia, durante la segunda ronda del campeonato de tenis del US Open, el miércoles 31 de agosto de 2022 en Nueva York. ( AP/JOHN MINCHILLO )

A Nick Kyrgios le molestó lo que pensó que era olor a marihuana durante su partido del miércoles en el Abierto de Estados Unidos.

El subcampeón de Wimbledon se quejó durante su victoria en la segunda ronda sobre Benjamin Bonzi por el olor y le pidió al juez de silla Jaume Campistol que advirtiera a la multitud dentro del estadio Louis Armstrong.

"¿No quieres recordarle a nadie que no lo haga o algo así?" Kyrgios preguntó durante un cambio en el segundo set.

Armstrong presenta puestos de comida a lo largo del nivel del vestíbulo sobre la cancha y Campistol parecía estar diciéndole a Kyrgios que el olor podría provenir de sus cocinas.

“Obviamente, no me voy a quejar de los olores de la comida”, respondió Kyrgios. "Obviamente no."

Kyrgios dijo después de su victoria por 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-4 que es asmático.

“Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar”, dijo. "Probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos".

El sembrado No. 23 de Australia estuvo animado durante el partido, manteniendo conversaciones consigo mismo y con la gente en los asientos. Recibió una advertencia por usar blasfemias cuando el objetivo de su ira era alguien en su palco que Kyrgios no sentía que lo estaba apoyando lo suficiente.

Ruido en Nueva York El ruido de Nueva York es un desafío para muchos jugadores, y Kyrgios luchó no solo con la charla de los fanáticos sino también con el rugido de los trenes que se puede escuchar desde afuera del estadio al aire libre.

“Para alguien que ha tenido problemas para concentrarse en mi carrera, realmente estoy tratando de bajar la cabeza y jugar punto por punto, tratando de salir de ciertas situaciones. Es difícil porque hay muchas distracciones”, dijo Kyrgios. “Obviamente, también hay muchos abucheos. La gente está diciendo cosas. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo en estos días”.