"Estoy muy agradecida de ser Serena", resume la tenista en su adiós

Tras su eliminación del viernes en el US Open, Serena Williams dio las gracias por su extraordinaria carrera en el tenis, para muchos la mejor de la historia, resumiéndolo en una frase al cierre de su rueda de prensa: "Estoy agradecida de ser Serena".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/03/un-jugador-de-futbol-americano-17f11c8e.jpg Ajla Tomljanovic de Australia remontó ante Serena Williams de EE. UU. en su partido de tercera ronda en el USTA National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., 02 de septiembre de 2022 El US Open va del 29 de agosto al 11 de septiembre. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

Sus carrera en números Los 23 títulos de Grand Slam que definen el éxito en este deporte. 50 títulos en distintos torneos. Los 14 títulos de Grand Slam en dobles con su hermana Venus. Las 319 semanas como número uno del ránking. Los cuatro oros olímpicos.

La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, se despidió del deporte a sus casi 41 años tras una emotiva derrota en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

PREGUNTA: ¿Reconsiderará su decisión de retirarse?

RESPUESTA: "No lo creo... pero nunca se sabe"

P: ¿Qué haría falta para que regresara?

R: "No lo sé. No pienso en ello. Pero siempre me ha gustado Australia (donde se jugará el próximo Grand Slam, en enero de 2023). He recorrido un largo camino desde Wimbledon el año pasado. Así que todavía no estoy segura de si este fue mi último momento o no. Se necesita mucho trabajo para llegar a este punto. Y está claro que todavía soy capaz. Pero hay muchas otras cosas. Estoy lista para ser madre, para explorar otra versión de Serena. Técnicamente, todavía soy súper joven (cumple 41 años el 26 de septiembre). Así que quiero disfrutar de la vida mientras pueda caminar".

P: Los deportistas a menudo no saben qué van a hacer el día después de su último partido. ¿Sabe lo que va a hacer mañana?

R: "En primer lugar, ¡voy a descansar! Luego voy a pasar tiempo con mi hija. He estado con ella casi todos los días de su vida y mi carrera ha sido complicada para ella. Así que será agradable pasar tiempo con ella y hacer cosas que no hemos podido hacer. Tengo un futuro brillante por delante pero mañana, seguro, voy hacer karaoke".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/03/ap22246141210165-04b486df.jpg Serena Williams, a la izquierda, de los Estados Unidos, le da la mano a Ajla Tomljanovic, de Australia, después de su partido en la tercera ronda del campeonato de tenis del US Open, el viernes 2 de septiembre de 2022, en Nueva York. (AP/JOHN MINCHILLO)

P: ¿De qué está más orgullosa en su carrera?

R: "De Roland Garros en 2015. Definitivamente es el título que me llevo porque casi me muero allí. No sé cómo gané. Así que es muy bonito".

P: ¿Cree que se mantendrá cerca del tenis en el futuro?



R: "El tenis ha sido una parte tan importante de mi vida que no puedo imaginarme no seguir participando en este deporte. Todavía no sé cómo. Pero me ha dado tanto, he tenido tantos momentos increíbles a través del tenis, que no puedo imaginar mi futuro sin el tenis. ¿Pero de qué manera? No tengo ni idea..."

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/03/serena-williams-con-los-brazos-abiertos-634c623c.jpg Serena Williams de Estados Unidos saluda al público y gira tras perder en su partido de tercera ronda contra Ajla Tomljanovic de Australia, durante el US Open Tennis Championships, en el USTA National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., 02 de septiembre de 2022. El US Open se realizará del 29 de agosto al 11 de septiembre. (EFE/EPA/CJ GUNTHER)

P: ¿Qué le gustaría que la gente recordara de usted?

R: "Hay tantas cosas por las que se me puede recordar... Por ejemplo, luchando. Soy una luchadora. Creo que he aportado algo al tenis. Diferentes estilos, los puños cerrados, la intensidad loca. La palabra correcta para todo esto es pasión. Pasando por los buenos y los malos momentos. Podría seguir y seguir... Pero simplemente estoy muy agradecida de haber vivido este momento y de ser Serena".