Gauff somete a Raducanu en Australia ‘con madurez'

Tal vez resulte fácil de olvidar, pero Coco Gauff apenas tiene 18 años. Después de todo, lleva ganando partidos en torneos de Grand Slam durante tres años y medio. Ya alcanzó la final de un grande. Figura dentro de las 10 mejores en los ránkings de sencillos y dobles de la WTA.

Gauff se mostró orgullosa Gauff se mostró orgullosa por la manera cómo salió adelante al encontrarse dos veces a un punto de irse a un tercer set por Emma Raducanu el miércoles en el Abierto de Australia, en el primer duelo entre dos de las jugadoras de mayor proyección en el tenis femenino.

"Puede mantener la calma cuando lo necesitaba y sacar firme cuando lo necesitaba. También defender el saque. Eso es algo que se puede con madurez", dijo Gauff. "Siento que en el pasado hubiera entrado en pánico en ese momento".

En cambio, la estadounidense respondió con solvencia para apuntarse la victoria 6-3, 7-6 (4) Raducanu, una británica de 20 años, en la arena Rod Laver para alcanzar la tercera ronda en el Melbourne Park por primera vez desde 2020.

Lo que dijo Gauff "Los fans quien ver a nuevos rostros en el tenis", dijo Gauff, la séptima cabeza de serie que perdió ante la número uno mundial Iga Swiatek en la final del Abierto de Francia en junio.

Raducanu no ha logrado sortear la segunda ronda de un Grand Slam desde que se proclamó campeona del Abierto de Estados Unidos de 2021, siendo una adolescente. Hizo historia entonces al convertirse en la primera jugadora que surge de la fase previa para alzar el trofeo de un grande.

"Nos vamos a enfrentar muchas veces en el futuro, ambas somos jugadoras jóvenes que apenas estamos comenzando. Somos la nueva generación" Coco Gauff Tenista “

Actualmente 77 en el ránking, Raducanu ha lidiado con una lesión en el tobillo y anduvo en muletas durante 10 días antes del comienzo del Abierto de Australia. Pero estuvo cerca de forzar un tercer parcial cuando dispuso de un par de bolas de set al tomar ventaja 5-4 en el segundo.

Pero Gauff supo reaccionar gracias a su habilidad para contragolpear, velocidad para desplazarse y facilidad para pasar de la defensa a la ofensiva.

"Lo que me decía que estábamos en el segundo set. Gané el primero. Ella tenía la obligación de ganar este set para seguir en el partido. Tu eres la que sabes el nivel que tienes. En el tercer set tienes una buena de oportunidad de ganarlo", contó Gauff después. "Me enfoqué en el punto que tenía por delantero y no pensar en lo que podía pasar en el futuro cercano".