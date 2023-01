Tsitsipas tras perder contra Djokovic: "Es una buena lección"

El griego Stefanos Tsitsipas dijo este domingo que su segunda final de Grand Slam perdida ante Novak Djokovic es "una buena lección" y describió a su oponente como "uno de los mejores que ha visto" el tenis.

Después de perder en Roland Garros en 2021, donde el serbio remontó dos sets en contra, Tsitsipas volvió a caer este domingo en la final del Abierto de Australia que se llevó Djokovic en tres sets por 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

"Novak es un jugador que te empuja al límite. No lo veo como una maldición. No lo veo como algo molesto. Es bueno para el deporte, tener competidores como él, campeones como él", dijo Tsitsipas en la rueda de prensa posterior.

"Cada vez que nos patean el culo es una muy buena lección, por supuesto. Él me ha hecho un jugador mucho mejor", agregó el tenista de 24 años.

Con su victoria, Djokovic iguala al español Rafael Nadal como el hombre con más títulos de Grand Slam (22) y recuperará también el lunes el número uno de la ATP, con lo que alargará todavía más su récord de semanas al frente de la clasificación.

Presionado por los seguidores del serbio en las gradas, Tsitsipas dijo en la pista que "es el mejor en haber sujetado una raqueta de tenis".

"No me lo invento. Los números hablan por sí solos. Son 22. Tenemos otros grandes campeones como Rafael Nadal y Roger Federer. En mi opinión, uno de los mejores que nuestro deporte ha visto. Y no solo nuestro deporte, el deporte en general", se ratificó en rueda de prensa.

"Somos muy afortunados de tener tres grandes campeones como estos", agregó.

El griego, que también podía situarse como número uno de la ATP si ganaba, dijo que la derrota no lo dejaba afectado, sino que "era un paso adelante".

"Todavía hay un poco más por añadir a la estructura de mi juego. No podría estar más excitado por seguir avanzando en este camino", explicó.

"El número uno está en mi cabeza. No será fácil, lo sé. Tengo que trabajar más duro para que ocurra", dijo el griego, que aparecerá como tercer jugador mundial el lunes.

"Hoy era mi oportunidad para ser número uno. Tuve un rival mejor al otro lado de la red que hizo las cosas mucho mejor que yo. Él se merece ese puesto ahora".