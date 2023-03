Rublev supera a Zverev y avanza a final en Dubai

El campeón defensor Andrey Rublev avanzó a la final del Dubai Championships al superar el viernes por 6-3, 7-6 (9) a Alexander Zverev para su primera victoria frente al alemán en la gira.

Rublev necesitó de seis puntos de partido para finalmente eliminar a Zverev. El ruso ahora espera al rival que saldrá de la otra semifinal entre el primer clasificado Novak Djokovic y el exnúmero uno del mundo Daniil Medvedev.

Rublev, de 25 años, ha perdido los cinco duelos anteriores ante su amigo, quien disputó su primera semifinal desde el Abierto de Francia en junio.

El sexto clasificado del mundo salvó el punto de set en el desempate del segundo set.

“Hoy cuando me dirigía a la cancha pensaba que no tenía nada que perder. Siempre me gana, entonces necesitaba ser duro”, admitió Rublev, quien venció el año pasado a Jiri Vesely por el título.

Djokovic y Medvedev se enfrentan más tarde. Djokovic viene de una racha de 20 victorias; Medvedev de 12.

Medvedev superó a Djokovic en la final del U.S. Open en 2021 para su primer —y único— título en un torneo major y evitó el primer Grand Slam calendario de hombres desde 1969.

Pero Djokovic se ha llevado sus últimos cuatro enfrentamientos.