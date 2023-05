La inusual historia de compromiso de la tenista Garbiñe Muguruza

Inusual. Singular. Sorprendente. Y mucho amor.

Cuántas veces un "fan" tendría la oportunidad de pedir una foto a una estrella del tenis y un par de años después tener un compromiso para matriomio. En verdad sí que habría mucho que escarbar en la historia.

Es lo que transmite el mensaje de las dos veces campeona de Grand Slam, la española-venezolana Garbiñe Muguruza, quien anunció su compromiso

La tenista anunció con Arthur Borges quien le pidió una selfie hace dos años. Lo hizo el pasado fin de semana a través de Instagram, publica Yahoo Sports. Ahora ambos se casarán.

Borges es un modelo y empresario de origen finlandés, publica El Confidencial. "Lo nuestro fue un flechazo a primera vista porque desde el primer momento hubo atracción, fue algo totalmente inesperado que surgió así, encontrándonos en la calle", señala el medio.

La campeona del Abierto de Francia de 2016 y de Wimbledon de 2017 conoció a Borges cuando él le pidió una selfie como aficionado en la calle de la ciudad de Nueva York durante el US Open 2021.

"Mi hotel estaba cerca de Central Park y estaba aburrida, así que pensé en dar un paseo", dijo en español, recordando la primera vez que se conocieron. "Salgo y me lo encuentro en la calle. De repente, se da la vuelta y dice: 'Buena suerte en el US Open'. Me quedé pensando: 'Vaya, es tan guapo'".

Aparentemente, la pareja continuó encontrándose desde allí y comenzaron a pasar más tiempo juntos, a menudo con caminatas por Central Park, reporta Yahoo.

Borges le propuso matrimonio a la tenista que se ha tomado un descanso desde el pasado mes de enero.

"Se sintió raro", dijo sobre el momento antes de que él le propusiera matrimonio. "Estaba pensando en otra cosa y luego, cuando me propuso matrimonio, comencé a llorar. No supe cómo reaccionar. Dije que sí en medio de las lágrimas, fue muy romántico".

Ella es una exnúmero 1 del mundo que se clasificó entre los 10 primeros el año pasado, pero desde entonces ha tenido problemas en la cancha.